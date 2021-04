STM: Varsinais-Suomessa anniskelu päättyy kello 17, asiakaspaikoista käytössä kolmasosa – ruokaravintolat auki kello 19 asti

Ravintolat voivat maanantaina avata ovensa tietyin rajoituksin, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Valtioneuvoston ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi rajoittava asetus astuu voimaan 19. huhtikuuta kello 24.00.

Tiukimmat rajoitukset koskevat pahimpia epidemia-alueita Uuttamaata, Kanta-Hämettä, Varsinais-Suomea, Satakuntaa, Pirkanmaata, Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa, Etelä-Karjalaa, Etelä-Savoa, Keski-Suomea ja Pohjanmaata. Näillä alueilla

anniskeluravintoloissa on käytössä vain kolmasosa asiakaspaikoista. Alkoholia saa anniskella kello 7–17, ja sallittu aukioloaika on kello 05–18. Ruokaravintoloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Anniskelu on sallittu kello 7–17 ja sallittu aukioloaika on kello 05–19.

Ravintoloiden asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan. Esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla rajoitukset ovat lievemmät. Anniskeluravintoloissa on käytössä puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa käytössä on 75 prosenttia asiakaspaikoista. Asiakaspaikkarajoitus ei koske Ahvenanmaan maakuntaa. Anniskelu päättyy kello 22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki kello 05-23.

Myös näiden alueiden ravintoloissa asiakkaat on sisätiloissa ohjattava istumaan paikoillaan, jonka vuoksi esimerkiksi karaoke ja tanssiminen ovat kiellettyjä.

Alueiden rajoituksia muutetaan epidemiatilannetta vastaavaksi viikoittain muuttamalla valtioneuvoston asetusta.

Rajoituskokonaisuutta tarkastellaan valtakunnallisen epidemiatilanteen pohjalta ensimmäisen kerran kaksi viikkoa rajoitusten alkamisen jälkeen erityisesti terassien, ruokaravintoloiden ja kiihtymisvaiheen alueiden rajoitusten osalta. Rajoitusten lieventämisen edellytys on epidemian suotuisan kehityksen jatkuminen.