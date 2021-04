Turun yliopistossa kehitetyn radiolääkeaineen alustavat tulokset lupaavia

Tulehdussairauksien PET-kuvantamisessa käytettäväksi tarkoitetun radiolääkeaineen alustavat tutkimustulokset on julkaistu Journal of Nuclear Medicine -tiedelehdessä. Tulehdussolujen liikennettä ohjaavaan VAP-1-molekyyliin hakeutuva yhdiste on ensimmäinen kokonaan Suomessa kehitetty radiolääkeaine, joka on edennyt ihmistutkimuksiin asti.

Gallium-68-radioisotoopilla leimattu, Siglec-9-peptidiin perustuva radiolääkeaine on tutkimuksissa osoitettu turvalliseksi terveillä vapaaehtoisilla.

– PET-kuvauksessa käytetyn radioainelääkeaineen määrä on tavanomaiseen lääkeaineeseen verrattuna jopa tuhansia kertoja pienempi. Tutkimukset uusillakin merkkiaineilla ovat siis tavanomaisia lääketutkimuksia turvallisempia, toteavat tiedotteessa Turun PET-keskuksen tutkijat Riikka Viitanen ja Olli Moisio.

Tutkimuksessa kuvannettiin myös vähän aikaa aiemmin diagnosoitu nivelreumapotilas. Tulehtuneet nivelet näkyivät selvästi PET-kuvissa, ja radiolääkeaine näyttää hakeutuvan tehokkaasti tulehtuneeseen kudokseen.

– Radiolääkeaineemme on pitkäjänteisen prekliinisen tutkimustyön tulos, ja on palkitsevaa saada tuloksia, jotka vastaavat odotuksiamme. Tulokset ovat hyvin lupaavia, mutta kaikkien uusien radiolääkeaineiden toimivuuden tulee täyttää tiukat lääketieteelliset ja tilastolliset kriteerit ennen kuin niitä voidaan harkita yleiseen tutkimuskäyttöön. Jatkamme siis tutkimusta vapaaehtoisilla nivelreumapotilailla, toteaa tutkimusryhmän johtaja, Turun yliopiston professori Anne Roivainen.

– Tämä tutkimus on ainutlaatuinen, ja sillä on pitkä innovatiivinen historia Turun yliopistossa. Nyt on osoitettu, että uusi radiolääkeaine toimii ihmisillä, sanoo VAP-1-molekyylin löytänyt akateemikko, professori Sirpa Jalkanen.

Radiolääkeaineella halutaan edistää tulehdussairauksien diagnostiikkaa ja lääkekehitystä molekyylikuvantamisen avulla. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteinen PET-keskus on yksi Euroopan johtavista alan tutkimuskeskuksista.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (ERVA-rahoitus), Jane ja Aatos Erkon säätiö, Sigrid Juséliuksen Säätiö, Business Finland, Suomen kulttuurirahasto ja Sydäntutkimussäätiö.