Rauman seurakunnan kirkkoherraksi valittiin Valtteri Virta

Rauman kirkkovaltuusto valitsi torstaina äänestyksen jälkeen Rauman seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherran, teologian maisterin Valtteri Virran. Uusi kirkkoherra seuraa tehtävässään kesäkuussa 2021 eläkkeelle jäävää kirkkoherraa Henry Liivolaa. 38-vuotiaalla Valtteri Virralla on kokemusta kirkkoherran työstä Kokemäeltä, jossa hän on hoitanut vs. kirkkoherran tehtävää lokakuusta 2020 lähtien. Kokemäen vs. kirkkoherran tehtävää hoitaessaan Virta on virkavapaalla Rauman seurakunnan kappalaisen virasta.

Virta valittin ensimmäisellä äänestyskierroksella, jossa hän sai 18 ääntä, Petri Laitinen 14 ääntä ja Matti Nikkanen yhden äänen.

Vaalissa oli ehdolla viisi hakijaa: Laitilan seurakunnan kirkkoherra Petri Laitinen, Baijerin evankelis-luterilaisen kirkon pastori Matti Nikkanen, Helsingin seurakuntayhtymän johtava sairaalapastori Jussi Ollila, Rauman seurakunnan kappalainen Olavi Saurio ja Kokemäen seurakunnan vs. kirkkoherra Valtteri Virta.

Rauman kirkkoherran virkaa haki alun perin seitsemän hakijaa. Heistä kaksi perui hakemuksensa.