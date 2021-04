Jäikö kirje tai paketti matkalle? Vastaa Turun Sanomien kyselyyn postin palveluista

Kirjepostin määrän väheneminen on johtanut postipalveluiden vähenemiseen. Pari vuotta sitten uutisoitiin, että kirjepostin määrä oli laskenut 1950-luvun tasolle. Postia ei jaeta enää joka päivä, jatkuvat yt-neuvottelut värittävät uutisia, Turusta lähti viimeinenkin postikonttori ja asiamiespostien palvelutasossa on vaihtelua. Vain osa postipalveluja tarjoavista on täyden palvelun asiamiesposteja.

Kotimaan postimerkin hinta on vuosikymmenessä noussut eurolla. Kotimaan postimerkki maksaa nyt 1,75 euroa, mutta postikortti voi viipyä matkalla jopa viikkoja. Keskikokoisen joulupaketin lähettäminen Yhdysvaltoihin maksaa jo 70 euroa. Kotimaahan sama kulkee edullisesti noin kymmenellä eurolla.

Kirjeiden viipymisestä ja pakettien katoamisesta keskustellaan paljon. Viimeksi Kansallisarkisto ilmoitti postin kadottaneen historiallista materiaalia, joten he lopettavat postin käyttämisen aineiston kuljetuksessa.

Postin toimintaa valvoo Traficom, joka on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi kirjelähetysmarkkinoille Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomessa lähetetyistä kirjelähetyksistä alle viisi prosenttia on laissa määritellyn yleispalvelun mukaisia kirjelähetyksiä, mutta pakettiliikenteen ennustetaan jatkavan kasvua verkkokaupan suosion kasvaessa.

