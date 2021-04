Salossa ja Kaarinassa koronatartuntoja

Salossa sijaitsevassa päiväkoti Pihkassa on todettu koronatartunta. Kaikki koronalle altistuneet ovat terveydenhuoltoviranomaisten mukaan lapsia. Pihka on yksityinen päiväkoti, ja Salon kaupunki tarjoaa kuntalaisille sen palveluja palveluseteleillä. Päiväkoti toimii Salon Alhaisissa, ja paikkoja päiväkodissa on 21.

Lisäksi Kaarinassa sijaitsevassa koulussa on varmistettu koronatartunta. Tartunta on todettu Valkeavuoren koulun oppilaalla. Koulu tiedotti asiasta huoltajia keskiviikkoillalla Wilma-viestillä. Huoltajia, joiden lasta altistumiskartoitus koskee, on jo lähetetty viestiä. Lisäksi tartuntatautiviranomaiset soittavat torstain ja perjantain aikana lasten huoltajille. Muiden osalta koulu jatkuu normaalisti koronasuositukset huomioiden. Yhteensä Valkeavuoren koulussa on oppilaita noin 770.