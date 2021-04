Aurajoen venepaikat vuokrattu, Lauttarannassa ja Uittamolla tilaa – venetsiansinisten paalujen historia ulottuu vuoteen 1929

Aurajoen venepaikkoja alettu paaluttaa Turussa. Yhteensä Aurajokeen laitetaan noin 145 veneen peräpaalut viiteen eri paikkaan vierasvenesataman ja Tuomiokirkkosillan välille. Paalut maalataan venetsiansiniseksi vedenpinnan yläpuolelta. Työn pitäisi olla valmista ensi viikon lopulla, ja venepaikat käytössä viimeistään vappuna.

Sininen väri on perua Turun messuilta. Kaikkien aikojen ensimmäiset Turun messut järjestettiin Samppalinnanmäellä 1929. Ne olivat 700-vuotisjuhlia viettävän kaupungin päätapahtuma.

– Venetsiansininen väri on peräisin Erik Bryggmanin ja Alvar Aallon ideasta. He suunnittelivat Turun messujen ulkoasun Samppalinnanmäellä sekä mainostorneja kaupungille ja venepaalut Venetsian mallin mukaan sinisiksi, kertoo tiedotteessa kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari Kaupunkiympäristötoimialalta.

Aurajoen 98 vuokrattavaa venepaikkaa on jo vuokrattu kesäksi 2021. Kaupungin venesatamissa on kuitenkin sähköporttien takana vielä tilaa. Torstain 14. huhtikuuta tilanteen mukaan Uittamon venesatamassa on 72 vapaata paikkaa ja Lauttarannassa 119 paikkaa. Venepaikkoja voi varata ja maksaa Varauspalvelussa, jossa vapaita paikkoja voi selata satamittain ja veneen mittojen mukaan.

Veneen voi jättää myös veneparkkiin Aurasillan pieleen, kummallekin rannalle. Pysäköinti on maksutonta kolmen tunnin ajan, kunhan käyttää pysäköintikiekkoa.