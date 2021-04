Leikkipäivä vie kaikenikäiset luontoon

Ensi viikolla 24. huhtikuuta vietetään Mannerheimin lastensuojeluliiton valtakunnallista leikkipäivää. Tänä vuonna päivän teemana on Leikkien lähelle luontoa. MLL haluaa teemalla kannustaa käyttämään lähiympäristöä leikkiareenana niin maalla kuin kaupungeissa, sillä luonto inspiroi leikkejä monella tavalla.

Leikkipäivän tavoitteena on innostaa eri ikäiset ihmiset leikkiin ja tuottaa iloa kaikenikäisille.

– Leikkipäivän tuomalle ilolle on selkeästi tarvetta tänä vuonna. Ihmiset haluavat muutakin ajateltavaa kuin korona-aiheita ja leikki sopii tähän oikein hyvin. Leikki on yksinkertaisimmillaan yhteisen ilon jakamista ja yhteisen ilon jakaminen herättää toiveikkuutta. Sitä me kaikki varmasti kaipaamme juuri nyt, Leikkipäivän koordinaattori Eevamaija Paljakka sanoo.

Vaikka valtakunnallista leikkipäivää vietetään lauantaina 24. huhtikuuta, niin koko viikon eli 19.–25. huhtikuuta juhlitaan leikin ilosanoman teemaviikkoa ympäri Suomen. Organisaatiot ovat kehittäneet koronatilanteeseen sopivaa toimintaa kymmenillä paikkakunnilla.

– Valtakunnallista Leikkipäivää organisoi iso verkosto, johon kuuluu yli 40 toimijaa. Tapahtumia järjestää verkoston kenttäorganisaatiot, jotka ovat osoittaneet ihailtavaa kekseliäisyyttä järjestääkseen koronaturvallista tekemistä Leikkipäiväksi. Leikkipäivän sivuille ilmoitetuissa tapahtumissa on runsaasti esimerkiksi erilaisia luontorasteja ja puuhapisteitä, joita voi omatoimisesti pienessä ryhmässä kiertää, Paljakka kertoo.

Koronatilanteen vuoksi suunnitelmiin voi tulla viimehetken muutoksia. Valmiiden rastipolkujen lisäksi päivää voi viettää myös omassa lähiluonnossa esimerkiksi erilaisten pihapelien ja -leikkien parissa tai vaikkapa pelaamalla päivään suunniteltua Iloa etsimässä -mobiilipeliä. Vinkkejä päivän omatoimiseen viettoon löytyy Leikkipäivän sivuilta. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa eri paikkakunnilla järjestettävistä tapahtumista. Tapahtumia on luvassa myös Turun seudulla.

Leikkipäivään osallistumisesta voi kertoa muille askartelemalla nalleketjun omaan ikkunaan. Leikkipäivän nettisivuilta löytyy ketjuun malli.

– Valmis nalleketju on helppo taitella kirjekuoreen mahtuvaksi ja lähettää kaukana asuville isovanhemmille, ystäville tai muille sukulaisille. Näin jokainen voi levittää leikin tuomaa iloa myös niille läheisille, joita emme voi juuri nyt tavata, Paljakka toteaa.

Lisäksi sosiaalisessa mediassa voi jakaa kuvan ikkunaan kiinnitetystä nalleketjusta yhdessä #Nalleketju-, #LeikkipäiväNallet- ja #Leikkipäivä2021 -aihetunnisteiden kanssa.