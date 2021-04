Paraisten poliisi etsii uimarannan laiturissa olevan veneen omistajaa

Paraisten poliisi etsii Sollidenin uimarannan laiturissa olevan veneen omistajaa. Laiturissa on jo useita kuukausia ollut kiinnitettynä noin 7-metrinen avovene. Veneestä on valunut öljyistä pilssivettä mereen, mahdollisesti tarkoituksella. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä ympäristön turmeleminen.

Vene on rekisteröimätön ja omistaja tuntematon. Asiasta jotakin tietäviä pyydetään olemaan yhteydessä Paraisten poliisiin numeroon 0295 446710.