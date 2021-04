Koronarokotukset laajenevat Naantalissa

Koronarokotuksen ajanvaraus laajenee Naantalissa nyt torstaina 15. huhtikuuta. Ajan voivat varata myös 16–64-vuotiaat ensimmäiseen riskiryhmään kuuluvat. Ajanvaraus avautuu aamulla kello yhdeksältä.

Yli 18-vuotiaiden riskiryhmään kuuluvien suositellaan varaavan rokotusajan ensisijaisesti sähköisesti Terveyskeskus, ajanvaraus. Ajan voi varata myös puhelimitse arkisin kello 9.00–14.00 numerosta 040 4846 533.

16–17-vuotiaiden riskiryhmäläisten tulee varata rokotusaika puhelimitse numerosta 040 4846 533 arkisin klo 9.00–14.00. Rokotteen saamiseksi nuoren pitää olla jo täyttänyt 16 vuotta.

Rokotettavilta tarkastetaan peruste riskiryhmään kuulumiselle. Myös sähköisessä ajanvarauksessa on välttämätöntä kertoa, minkä taudin tai tilan perusteella kuuluu riskiryhmään.

Naantaliin saadaan ensi viikoksi noin 1 400 kappaleen rokote-erä. Osa erästä on Pfizer-BioNTechin Comirnaty-valmistetta, joka soveltuu THL:n mukaan myös alle 18-vuotiaille. AstraZenecan rokotteen käyttö jatkuu Suomessa tällä hetkellä vielä 65-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

13. huhtikuuta mennessä naantalilaisista 70–74-vuotiaista oli ensimmäisen rokotuksen saanut 63,7 prosenttia. Seuraavassa 75–79-vuotiaiden ikäryhmässä rokotuksen on saanut 80,8 prosenttia ja yli 80-vuotiaista naantalilaisista on 92,2 prosenttia on nyt rokotettu. Koronarokotus on kaikille vapaaehtoinen.

– Meillä yli 70-vuotiaiden rokotuskattavuus nousee ihan hyvälle tasolle, kun heidän rokottaminen jatkuu vielä tällä viikolla, toteaa tiedotteessa terveydenhoitaja Heidi Valjanen.