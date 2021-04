Turun kaupungin opetuksen verkkopalveluihin kohdistui viikonlopun ja maanantaiaamun aikana tietomurto. Murron laajuus selvisi maanantaiaamuna.

Tietomurto tapahtui kiristyshaittaohjelman levittämiseksi, mutta levittäminen pystyttiin estämään.

Käyttäjien tunnistetietoja on saattanut päästä tietomurron tekijöiden käsiin, minkä vuoksi käyttäjiä on kehotettu vaihtamaan salasanansa. Tietomurron laajuutta selvitetään.

Turun kaupunki ilmoitti myöhään maanantai-iltana ainakin osalle yläkoululaisista, että edu.turku.fi-loppuisten sähköpostien salasanat pitää vaihtaa välittömästi. Ilmoitus tuli Wilma-viestinä.

Viestissä kerrottiin, että syynä salasanan vaihtokäskyyn on tietoturvauhka.

Myös ainakin osaa alakoululaisista kehotettiin vaihtamaan sähköpostinsa salasanaa tiistaina koulussa.

Kaupungin Opetuksen verkkopalvelut -sivulla julkaistussa tiedotteessa sanotaan, että kaikkien opettajien, oppilaiden ja opiskelijoiden pitää vaihtaa salasanaa heti. Lisäksi sivistystoimialan hallinnon verkon käyttäjiä on käsketty vaihtamaan salasanat.

Jos salasanaa ei ole vaihdettu keskiviikkoiltapäivään mennessä, käyttäjä ei voi enää käyttää palvelua. Vain salasanan vaihtaminen on tämän jälkeen mahdollista.

Kaupunki on tehnyt asiasta ilmoitukset kyberturvallisuuskeskukseen ja tietosuojavaltuutetulle. Lisäksi poliisille on tehty rikosilmoitus. Tapauksen tutkinta jatkuu. Kyberturvallisuuskeskus on mukana selvitystyössä.

Turun koululaisilla on käytössä edu.turku.fi-loppuiset sähköpostiosoitteet. Käyttäjätunnus säilyy lukion tai ammattikoulun päättymiseen asti. Palvelussa ovat mukana Turun kaupungin peruskoulut, lukiot ja ammatti-instituutti.

Oppilaat saavat sähköpostiosoitteen käyttöönsä yleensä kolmannella luokalla.