Katso Turun kaupungin koronainfo kello 8.30 alkaen

Turun kaupunki järjestää viikoittaisen infotilaisuuden kaupungin koronavirustilanteesta tänään keskiviikkona kello 8.30. Suoraa lähetystä johtaa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi. Kysymyksiä voi esittää kommentoimalla lähetystä.

Peltoniemi kertoo, että Turun koronatartunnat ovat selkeässä laskussa. Turussa todettiin viime viikolla 151 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 195 sataatuhatta asukasta kohden kahden viikon ajalta. Tartunnoista pystyttiin jäljittämään 75 prosenttia.

Yleisimmät altistuspaikat ovat edelleen sama talous, lähipiiri ja työpaikat.

– Tulevat viikot näyttävät valoisimmilta kuin aikaisemmat viikot. Nyt jokaisen tulisi kuitenkin vielä jaksaa noudattaa koronavarotoimia, jotta saamme tartuntaluvut riittävän alas. Koronatartuntojen määrän väheneminen ja rokotusten hyvä edistyminen antavat meille toivoa siitä, että saisimme viettää suhteellisen normaalin kesän, Peltoniemi sanoo.

Koronarokotusten saaneiden tulee edelleen noudattaa samoja varotoimia koronan torjunnassa: käyttää maskia, pitää riittäviä turvavälejä sekä noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa.

– Koronavarotoimien noudattaminen on edelleen ensiarvoisen tärkeää, eikä ohjeista saisi vielä yhtään lipsua, Peltoniemi muistuttaa.

Terveysasemien puhelinpalvelut sekä koronarokotuspuhelin ovat edelleen varsin ruuhkaisia. Osaltaan puheluruuhkiin vaikuttaa se, että terveysasemien henkilökuntaa on siirtynyt Messukeskuksen sekä yksityisten hoivakotien rokotuksiin. Puhelimia ruuhkauttavat myös kysymykset, muun muassa Astra Zenecasta, joihin ei tällä hetkellä ole vastauksia ja niihin tarvitaan kansallinen linjaus. Kaikki ajantasainen tieto koronarokotuksiin liittyen löytyy osoitteesta turku.fi/koronarokotus.

Sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä on vähentynyt Turussa merkittävästi. Maaliskuun tartuntaluvut olivat kevään korkeimmat. Tammi-maaliskuun aikana Turussa todettiin yhteensä 2 785 koronatartuntaa ja niistä maaliskuun aikana jopa 1 539 tartuntaa. Huhtikuun alkuun mennessä liki 13 000 henkilöä on ollut määrättynä joko karanteeniin tai eristykseen.

Ensimmäisen rokoteannoksen on saanut 42 994 turkulaista (25,5 % 16 vuotta täyttäneistä turkulaisista). Kaksi rokoteannosta on saanut 4 057 turkulaista (12.4.2021). 80 vuotta täyttäneistä turkulaisista on rokotettu 88 prosenttia, 75–79-vuotiaista 91,6 prosenttia ja 70–74-vuotiaista 88,4 prosenttia. 65–69-vuotiaiden rokotuskattavuus on 33,1 prosenttia.

Tällä viikolla Messukeskuksessa annetaan koronarokotuksia 65–69-vuotiaille ja sitä vanhemmille turkulaisille,

1. ja 2. lääketieteelliseen riskiryhmään kuuluville, koronapotilaiden hoitotyöhön sekä ikääntyneiden hoivakoteihin töihin ja kesäsijaiseksi tuleville sekä tehosterokotuksia alkuvuodesta ensimmäisen koronarokotteen saaneille.

65–69-vuotiaat sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat voivat varata rokotusaikoja joko sähköisesti turku.fi/koronarokotus-sivun kautta tai soittamalla koronarokotuspuhelimeen, p. 02 266 0159 (ma–pe klo 8–14).

Turun kaupungin terveysasemien henkilöstö antaa rokotuksia Messukeskuksen lisäksi myös muun muassa yksityisten hoivakotien asukkaille ja henkilöstölle. Tämä sitoo osaltaan henkilöstöresurssia seuraavien viikkojen aikana.

Päiväkodit ja alakoulut toimivat alkuvuoden käytännöin. Avoin päiväkotitoiminta ja perhekerhot ovat suljettuina 2. toukokuuta asti. Alakoulujen kerhot toimivat koronavarotoimin. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta jatkaa toimintaansa kuten alkuvuonna.

Turun yläkoulut ja toinen aste jatkavat hybridimallissa 2. toukokuuta asti. Yläkouluissa opetus jatkuu hybridimallissa siten, että luokka-asteista aina yksi on vuorotellen etäopetuksessa ja kaksi muuta lähiopetuksessa. Näin parannetaan väljyyttä koulutiloissa.

Hybridimalli ei koske valmistavan opetuksen ja erityisen tuen pienryhmiä, jotka jatkavat lähiopetuksessa.

Ammatillinen koulutus ja lukiokoulutus jatkavat hybridimallissa 2. toukokuuta saakka. Työelämässä tapahtuvaa oppimista jatketaan ammatillisessa koulutuksessa suunnitellusti.

Turun lukioiden vanhojentanssit siirretään toukokuulta elo-syyskuun vaihteeseen koronatilanteen takia.

– Lukioilla on vapaus valita itse sopiva päivämäärä, toteaa Turun klassillisen lukion rehtori Kai Heino.

Työväenopistot toimivat pelkästään etänä koko kevään ajan.

Vapaa-aikatoimialalla avataan ulkoliikuntapaikkoja. Ryhmäliikunta sallitaan ulkona kaikille alle 20-vuotiaille. Rajoitukset poistuivat eilen tiistaina. Turvallisuusohjeita ja etäisyyksiä pitää edelleen noudattaa kaikilla liikuntapaikoilla. Kontaktipelejä ei voi pelata.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna myös omatoimiseen liikuntaan. Omatoimiliikunnassa kentillä ja muilla ulkoliikuntapaikoilla saa olla kuuden hengen ryhmissä ja maksimissaan 12 henkeä kerrallaan niin että etäisyydet pystytään säilyttämään.

Alakouluikäisten (v. 2008 syntyneet ja nuoremmat) harrastustoiminta jatkuu turvaväleistä huolehtien ja kontakteja välttäen. Yläkouluikäisten (v. 2007 syntyneet ja sitä vanhemmat) sekä muiden alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta (mm. seuravuorot) kaupungin sisäliikuntatiloissa on keskeytettynä 25. huhtikuuta saakka.

Keskeytettynä on myös kaikki aikuisten sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva ryhmä- ja yksilölajien harrastustoiminta, pois lukien huippu-urheilu.

Viime viikolla tartuntoja ja altistumisia todettiin Haritun, Heinikonkadun ja Kastun päiväkodeissa sekä Vasaramäen koulun Lehmustien yksikössä.