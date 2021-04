Turma haittaa liikennettä Kehätiellä – täysperävaunurekka osui betoniesteisiin

Täysperävaunuyhdistelmän kuljettajalle sattunut turma on haitannut liikennettä Kehätiellä Liedossa koko aamun. Turma sattui noin kilometrin Tuulissuon eritasoliittymästä Pukkilan eritasoliittymän suuntaan. Turun liikennekeskuksen mukaan tällä hetkellä yksi ajorata Piikkiön suuntaan on suljettu. Naantaliin vievät ajoradat ovat käytössä. Poliisi on paikalla ohjaamassa liikennettä.

Lounais-Suomen poliisi kertoi Twitterissä puoli kuuden aikaan aamulla, että täysperävaunurekka ajautui tietyömaa-alueelle betoniesteiden päälle. Alkuvaiheessa tie oli poikki molempiin suuntiin. Turma sattui puoli viiden aikaan aamulla.

Liedossa Ohikulkutiellä täysperävaunurekka ajautunut tietyömaa-alueella betoniesteiden päälle. Tie on poikki molempiin suuntiin. Poliisi ohjaa liikennettä kiertotielle. #Lieto #lspoliisi Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy April 14, 2021

Tie 40, eli Turun kehätie, Lieto. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne muuttunut.

Tie 40, eli Turun kehätie, Lieto.

Tarkempi paikka: Paikasta Tuulissuon eritasoliittymä 1,0 km, suuntaan Pukkilan eritasoliittymä. Haittaa ajosuunnassa Piikkiö.

Onnettomuus.

Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo.

Ajokaista suljettu liikenteeltä.