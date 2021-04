Riskiryhmään 1 kuuluvien 16–64-vuotiaiden rokotusajanvaraus avautuu Liedossa, Marttilassa ja Koskella

Riskiryhmään 1 kuuluvat 16–64 vuotiaat voivat nyt varata ajan koronarokotukseen Liedossa, Marttilassa ja Koskella. Parhaillaan varataan rokoteaikoja myös kaikille 65–69 vuotiaille henkilökohtaisesti soittamalla. Liedon kunta muistuttaa, että rokotusaikoja on tarjolla rajoitetusti johtuen rokotteiden määrästä. Rokoteaikoja avataan lisää sitä mukaa kun rokotteita saadaan.

Riskiryhmään 1 kuuluvat 16–64 vuotiaat voivat varata koronarokotusajan ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta verkossa. Ajan voi varata myös puhelimitse arkisin kello 13–15 rokotusnumeroista: Lieto 050 566 8594 (Liedossa asuvat), Marttila 050 5953 387 (Marttilassa asuvat), Koski Tl 050 305 3848 (Koskella asuvat), Tarvasjoki 050 566 8467 (Tarvasjoella asuvat). Seuraavat rokotusajat ovat jo lauantaina 17. huhtikuuta.

Terveydenhuollosta soitetaan rokotusaika henkilökohtaisesti jokaiselle 65-69-vuotiaalle. Puhelinsoitot ja ajanvaraukset aloitettiin maanantaina 12. huhtikuuta. Myös riskiryhmään 1 kuuluville 65–69 vuotiaille soitetaan henkilökohtaisesti. Varausta ei voi itse tehdä sähköisesti tai puhelimitse terveyskeskukseen.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kaikki yli 70-vuotiaat ovat saaneet rokotteen 18. huhtikuuta mennessä. Jos olet 70-vuotias eikä terveyskeskuksesta ole saatu sinuun yhteyttä, pyydämme soittamaan terveyskeskuksen ajanvarauksen numeroon 02 4873 7231.

Liedon rokotekattavuuden kerrotaan nousevan tasaisesti 1. rokoteannoksen osalta ollen nyt 16,8 prosenttia, 2. annoksen saaneita on 3 prosenttia. Liedossa koronarokotuspäivä on pääasiassa lauantai, jolloin edellisen viikon rokotekattavuusluku näkyy THL:n tilastossa Liedon osalta aina maanantaisin. Ensimmäisen rokoteannoksen on nyt Liedossa saanut 3 411 henkilöä ja 2. annoksen 611 henkilöä.

Rokotekattavuus muihin alueen kuntiin verrattuna tasoittuu lähiviikkoina, kun muut kunnat antavat Lietoa enemmän tehosteannoksia. Liedossa tehosteannoksia on annettu tähän mennessä enemmän kuin Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin alueella keskimäärin.