Turkuun Vahdontielle pelastuslaitokselle tulleessa hälytyksessä on kyse 1000 litran kontista, jossa on vuoto. Kontissa on päivystävän palomestarin mukaan ammattimaiseen käyttöön tarkoitettua matonpesuainetta, joka on luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. Tilanne on pelastuslaitoksella hallinnassa.