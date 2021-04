Viking Cinderella korvaa Viking Gracen huoltopäivien ajan

Viking Grace on poissa liikenteestä 26.–29. huhtikuuta huoltopäivien vuoksi. Aluksen korvaa Viking Cinderella, joka normaalisti liikennöi Tukholman ja Maarianhaminan välillä, mutta on nyt pandemian takia poissa liikenteestä. Cinderellan aikataulu on sama kuin Viking Gracella.

Viking Cinderella saapuu Turkuun jo aikaisemmin 21–24. huhtikuuta väliseksi ajaksi kuljettaakseen vain rahtia. Tänä aikavälinä alus ei ota matkustajia. Viking Grace palaa liikenteeseen 29. huhtikuuta kello 20.55.

Cinderellan uskotaan kesällä voivan palata normaaliin liikennöintiinsä, ja sen lisäksi erikoisristeilyt Visbyhyn, Gdanskiin, Bornholmaan ja Korkearannikolle toivotaan toteutuvan.