Koronanyrkki: Alle 20-vuotiaat pääsevät ulos harrastamaan ryhmäliikuntaa

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä suosittelee, että vuonna 2001 syntyneiden ja nuorempien ryhmäliikunta ulkona sallitaan tästä päivästä lähtien, mutta lähikontaktia sisältävät harjoitteet eivät vielä olisi sallittuja.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan tilanne koronatartunnoissa on parantunut Varsinais-Suomessa. Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 136,1. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 194,7. Koronatilanne vaihtelee maakunnan eri alueilla.

– Katsomme viikon kerrallaan ja lähdemme varovaisesti purkamaan rajoituksia, ensin koskien lapsia ja nuoria, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä tiedotteessa.

Varsinais-Suomi on vielä leviämisvaiheessa, eli ilmaantuvuusluku on yli 50 ja testattujen positiivinen osuus on yli kaksi prosenttia. Se on tällä hetkellä 4,5 prosenttia.

Sen sijaan sairaalahoidon tarve ei ole enää kasvanut, eikä uusien tehohoitojaksojen määrän ennusteta kääntyvän ainakaan lyhyellä aikavälillä nousuun. Tällä hetkellä koronataudin vuoksi olevia potilaita on Tyksissä 13. Viikko sitten heitä oli 19.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tartunnanlähteet ovat pääsääntöisesti selvitettävissä, 72 prosenttia, ja tartuntaketjut suurimmaksi osaksi tunnistettu.

– Tartunnanlähteiden tunnistamisessa ovat kunnat onnistuneet hyvin. Viikolla 12 tartunnanlähde tunnistettiin jopa 83 prosenttia tapauksista, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Kaikkia voimassa olevia suosituksia jatkettiin ensi viikon sunnuntaihin 25.4.2021 saakka. Koronakoordinaatioryhmä arvioi ensi viikolla, voidaanko myös sisätiloissa tapahtuvaa harrastustoimintaa sallia alle 20-vuotiaille.