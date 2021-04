Jenni Kauppinen

Sukat ovat siskolleni, joka on pesunkestävä turkulainen. Sukat on tehty suomenlampaanvillasta neuloen ne varpaista varren alkuun, jotta saadaan maksimoitua varren pituus. Kuva on kirjailtu sukkien päälle. Sukat teki Jenni Kauppinen.