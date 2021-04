Elämä kukkien ja kasvien keskellä – Annina Jaala varttui suvun kukkapuutarhalla ja jäi sille tielle

Moni odottaa jo malttamattomana, että saa upottaa kädet multaan ja aloittaa istutuspuuhat. Sipulikukat tuovat jo iloa pihoille ja parvekkeille, mutta muiden kasvien ja kukkien kanssa on vielä odotettava säiden lämpenemistä.

Viheralan yrittäjä Annina Jaala kertoo, että terasseilla, patioilla ja parvekkeilla suositaan nyt helppohoitoisuutta ja luonnonmukaisia kasveja. Trendikkäitä ovat esimerkiksi erilaiset tuulessa kahisevat heinät ja bambut sekä bonsaityyppiset havut. Kukkia käytetään aiempaa vähemmän ja ne istutetaan ruukkuihin ja istutusaltaisiin.

– Nyt suositaan kasveja, joiden kukkapuoli jää vaatimattomaksi. Itse käytän esimerkiksi laventelia, koristeapilaa ja suklaakosmosta. Kukkien sekaan voi istuttaa yrttejä.

Jaala on kukkataiteilija ja viheralan moniosaaja. Hän tekee muun muassa vihersisustusta yrityksille ja yksityisiin koteihin. Etenkin näin keväisin työn alla ovat yksityisten kotien ja yritysten, kuten ravintoloiden terassit, patiot ja parvekkeet.

– Työhön kuuluvat esimerkiksi istutukset ja tilojen stailaus. Lisäksi minulla on hoitosopimuksia taloyhtiöiden, yritysten ja yksityisten kotien kanssa. Tarvittaessa saa koko paketin eli suunnittelen, toteutan ja hoidan vihersisustuksen ja viheralueet.

Lisäksi Jaala tekee freelancerina töitä kahdelle kukkakaupalle ja toteuttaa viikonloppukimppuja yrityksille. Viime vuoden lopussa hän avasi Leaf Centerin tiloihin oman työhuoneen, jossa on mahdollista pitää kukkakursseja ja workshopeja, kun koronatilanne sen jälleen sallii.

Jaala varttui kukkien ja kasvien ympäröimänä. Hänen perheellään oli kukkapuutarha Raision Kuninkojalla, ja hän pääsi perheyrityksen töihin mukaan jo lapsena. Nuorena Jaala haaveili työstä lasten parissa, mutta kukat ja kasvit veivät hänet mukanaan.

– Kukkapuutarhat olivat ihana yhteisö ja kiva kasvuympäristö lapsille. Kasvihuoneilla työskentelivät niin isovanhempani, meidän perheemme kuin isän siskon perhe. Lisäksi siellä asui muutama puutarhuriperhe, Jaala muistelee.

Jaala on työskennellyt perheyrityksen lisäksi kukkakaupassa ja muutaman vuoden ajan puutarhamyymälässä. Kolme vuotta sitten hän perusti oman yrityksen ja samalla hänestä tuli sukunsa neljännen polven viheralan yrittäjä.

– Yksinyrittäjän työ on hyvin erilaista, mihin olen tottunut. Kaikki pitää tehdä itse. Olen vihertyön lisäksi niin kirjanpitäjä kuin someosaaja. Nautin yrittäjän vapaudesta, mutta sosiaalisena ihmisenä kaipaan ihmisiä ympärilleni. Onneksi minulla on paljon ystäviä, jotka auttavat.

Kukat ja kasvit kulkevat Jaalan matkassa myös vapaa-ajalla. Hän tykkää liikkua luonnossa, josta hän kerää floristillisiin töihinsä materiaaleja.

– Tällä hetkellä pidän kovasti varpumaisista kasveista, kuten suopursusta ja juolukasta. Myös juuret ovat minun juttuni.

Jaala on asunut perheineen parikymmentä vuotta omakotitalossa Turun Moisiossa. Kodin metsäinen tontti on luonnonmukainen ja helppohoitoinen. Jaala pitää erityisesti sammaleiden peittämistä kallioista. Hän on vuosien varrella karsinut pihalta kukkapenkkejä ja lahjoittanut pioneja sukulaisille. Tilalle hän on tuonut helppoja havuja ja pensaita.

– Olen esteetikko. Valitsen kasveja, joista itse pidän ja mitkä näyttävät kauniilta. Pihalla on vain vähän hyötykasveja: yksi omenapuu, jonka olen saanut äitienpäivälahjaksi sekä yrttejä ja tomaatteja.

Jaalan lempipaikka on kasvihuone, jonka hänen miehensä on suunnitellut ja toteuttanut Jaalan toiveiden mukaan. Kasvihuoneessa on pala suvun historiaa. Seinissä ja katossa on hyödynnetty kierrätyslasia, josta osa on peräisin Jaalan perheyrityksen kukkatarhoista. Jaala pelasti 1930-luvun puhallettuja ruutulaseja ja Neuvostoliiton aikaisia isoja ja paksuja ikkunaruutuja, kun Kuninkojan kasvihuoneet purettiin.

– Olen pienentänyt viljelyalaa ja luopunut yksi kerrallaan isoista kohopenkeistä. Tilalle on tullut muun muassa kamina ja pöytäryhmä. Olen panostanut kasvihuoneen tunnelmaan, sillä se on minulle fiilistely- ja rentoutumispaikka.