Nyt kannattaa tarkastaa oma vinttikomero: yritysten sulkeuduttua varkaille kelpaa ihan kaikki vessapaperista muumimukeihin

Lounais-Suomen alueella on alkuvuoden aikana ilmennyt poikkeuksellisen paljon taloyhtiöiden varastoihin, kellari- ja vinttikomeroihin kohdistuneita murtoja. Poliisille on 31.3. mennessä ilmoitettu jo yli 180 tapauksesta. Yksittäisiä murron kohteeksi joutuneita varastotiloja on kuitenkin huomattavasti enemmän.

– Yhdessä rikosilmoituksessa voi olla mainittuna useita, välillä jopa kaikki taloyhtiön varastot. Tästä syystä todellisuudessa kyse on ainakin noin 500 varastosta, kertoo rikosylikonstaapeli Markku Kuisma Lounais-Suomen poliisilaitokselta tiedotteessa.

Käytännössä lueella tehdään päivittäin useita varastomurtoja. Kuisman arvion mukaan kyse on korona-ajan lieveilmiöstä.

– Murtoja on nyt ollut selvästi normaalia enemmän. Kun monet pienet yritykset ovat viime aikoina olleet kiinni, niissä ei ole ollut myöskään varastettavaa. Siksi varkaiden huomio on kohdistunut enemmän yksityishenkilöiden omaisuuteen.

Pääosin öiseen aikaan vierailleet varkaat ovat vieneet kaikenlaista omaisuutta aina vessapapereista muumimukeihin. Anastetuksi on ilmoitettu muun muassa astioita, alkoholia, urheilu- ja kalastusvälineitä, elektroniikkaa, koruja autonrenkaita ja työkaluja – mutta myös leluja sekä vaatteita ja kenkiä.

– Varastoista on viety oikeastaan ihan kaikkea joko myytäväksi tai omaan käyttöön soveltuvaa, Kuisma tiivistää.

Eniten poliisin tietoon on tullut varastomurtoja Turun, Porin ja Rauman kaupunkien keskustoissa. Lisäksi Turussa tapauksia on kirjattu keskitetysti myös erityisesti Runosmäen kaupunginosassa.

Poliisi kehottaa kaikkia vierailemaan säännöllisesti omilla kellari- ja vinttikomeroillaan, jotta mahdolliset varkaudet ja vahingot havaittaisiin mahdollisimman nopeasti.

Kun varas on käynyt varastolla, asiasta tulee aina viipymättä tehdä rikosilmoitus. Erityisen tärkeää on listata varastetut tavarat, jotka myöhemmin voivat tulla poliisin tietoon joidenkin muiden rikosasioiden selvittelyn yhteydessä.

– Anastettua omaisuutta jää paljon ilmoittamatta. Varkaan kiinni saamiseksi kannattaa tuoreesta murrosta myös aina soittaa hätänumeroon, jotta partio voi tarvittaessa tulla kuvaamaan murtojäljet ja tehdä asiaan kuuluvaa rikospaikkatutkimusta, Kuisma muistuttaa.

Lounais-Suomen poliisi on saanut kiinni ainakin yhden alueella aktiivisesti toimineen tekijän, jota epäillään useista Turussa viime aikoina tehdyistä varastomurroista.