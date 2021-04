Raision vuoden 2020 kulttuuripalkinto Luonto Plus -ohjelman asiantuntijalle Ari Karhilahdelle

Raision kaupungin vapaa-aikalautakunta on myöntänyt Raision vuoden 2020 kulttuuripalkinnon Turun eläinmuseon konservaattori, luontoasiantuntija Ari Karhilahdelle.

Perusteluna lautakunta totesi, että Ari Karhilahti on toiminut pitkään ja monissa eri kanavissa osaavana ja aktiivisena luontotiedon välittäjänä. Karhilahti kertoo yleisölle havainnollisesti, hauskasti ja innostavasti sekä paikallisista että lähiseuduilla olevista luontonähtävyyksistä ja -asioista. Ohjelmien ja juttujen kautta suuri yleisö on päässyt ihmettelemään ja ihastelemaan juuri kyseisenä ajankohtana esiin tulevia luontoaiheita. Ari Karhilahti on tehnyt luonnonsuojelun kannalta useita tärkeitä luontoselvityksiä sekä tuonut ansiokkaasti esiin Raisiossa sijaitsevan Kuninkoja-Mälikkälän luonnonsuojelualueen merkitystä.

Akvarellistina ja piirtäjänä taitavan Karhilahden kautta luontokulttuurinharrastaja on saanut nauttia myös hänen yksityiskohtaisista ja kauniista kuvituksistaan useissa kirjoissa, luontotauluissa ja taidenäyttelyssä. Lisäksi hän on suosittu esitelmöitsijä ja luontoretkien vetäjä, perusteluissa todetaan.

Ari Karhilahti on toiminut Turun Sanomien nettilehdessä ja sitä ennen paikallistv-kanava Turku TV:ssa Luonto Plus -ohjelman asiantuntijana ohjelman alusta asti.

Kulttuuripalkinnon luovuttivat Raision vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Risto Rihko ja varapuheenjohtaja Eeva Savola.

Vuosittain jaettavan Raision kulttuuripalkinnon myöntää vapaa-aikalautakunta yksityiselle henkilölle, yhdistykselle tai yhteisölle, joka on joko uransa aikana tai kuluneen vuoden aikana tehnyt merkittävää kulttuurityötä joko paikallisesti, alueellisesti tai valtakunnallisesti. Palkinnon saajista pyydetään ehdotuksia yleisöltä, vuodelta 2020 tuli neljä ehdotusta. Palkinto on tunnustustyyppinen ja se sisältää kunniakirjan ja muistoesineen. Raision kulttuuripalkintoa on jaettu vuodesta 2002 lähtien.