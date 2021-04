Urheilupuiston skeittiparkissa mahdollinen korona-altistus Salossa

Salossa sijaitsevassa Urheilupuiston skeittiparkissa on sattunut sunnuntaina 4. huhtikuuta mahdollinen korona-altistus. Puistossa on ollut kello 16 ja 18 välisenä aikana hekilö, jolla on myöhemmin todettu koronavirustartunta.

Samaan aikaan paikalla olleita kehotetaan nyt tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä.

Salon kaupunki toteaa, että tilat, joissa mahdollisia altistumisia tapahtuu, ovat turvallisia, jos niissä noudetaan yleisiä koronasuosituksia.