Lounais-Suomen ravintolat noudattaneet hyvin koronarajoituksia – tarkastuksia tehty kuukaudessa yli 1800

Lounais-Suomen poliisi on valvonut poikkeusoloista johtuvien rajoitusten noudattamista ravintoloissa. Viimeisen kuukauden ajan tehdyn valvonnan perusteella alueen ravitsemisliikkeet ovat noudattaneet rajoituksia varsin hyvin.

Yhteensä poliisi on tehnyt 8. maaliskuuta käynnistyneen valvonnan aikana Lounais-Suomen alueella yli 1 800 ravitsemisliiketarkastusta.

Arviolta kuudessakymmenessä tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa. Useimmiten syynä on ollut tilanne, jossa asiakkaat ovat jääneet syömään noutoruokaa ravintolan terassialueelle tai välittömään läheisyyteen. Lisäksi ongelmia on havaittu myös esimerkiksi jonotustilanteissa.

Yleisesti ottaen sulkumääräyksiä on poliisin mukaan noudatettu erittäin hyvin, mutta joissakin tapauksissa on liikuttu harmaalla alueella.

– Esimerkiksi viime lauantaina poliisi joutui puuttumaan Turussa ravintolan yläkerrassa järjestettyyn yksityistilaisuuteen, jossa oli kokoontuneena noin 30–40 henkilöä ilman asianmukaisia turvavälejä tai kasvomaskeja, kertoo ylikomisario Kai Loukkaanhuhta Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Käynnissä olevasta ravintolavalvonnasta ei ole kirjattu rikosilmoituksia Lounais-Suomen alueella. Tapauksiin on puututtu neuvoin ja kehotuksin.