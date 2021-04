Sosiaalisessa mediassa, erityisesti lasten ja nuorten suosimassa TikTok-palvelussa suosiotaan kasvattanut rekkabongailu on rantautunut myös Turun teille.

Videotrendin ideana on, että raskaista liikennevälineistä kiinnostuneet, pääsääntöisesti esiteini-ikäiset pojat kuvaavat videolle kohtaamiaan komeita kuorma-autoja ja esimerkiksi käsien pumppaamisliikkeellä ja heiluttelulla yrittävät saada ihailemansa ajoneuvon kuljettajan tööttäämään tai vilkuttamaan valoja videolle.

Poliisi muistuttaa, että kuorma-autojen kuvaaminen julkisella paikalla on jokaisen oikeus, mutta koska siitä on katsottu aiheutuvan vaaraa lasten turvallisuudelle, poliisi on joutunut puuttumaan toimintaan kuluneen kuukauden aikana.

Turun poliisipartiot ovat ainakin kahdella eri kerralla havainneet Juhana Herttuan puistotiellä joukon noin 10–13-vuotiaita lapsia, joiden toimintaan on jouduttu puuttumaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Molemmilla kerroilla paikalla on ollut noin seitsemän lasta, jotka ovat seisseet tien eri puolilla, kulkeneet edestakaisin pitkin suojatietä ja seisoneet keskikorokkeen päällä kuvaamassa videoita.

Partiot ovat todenneet toiminnan vaaralliseksi ja käyneet ilmoittamassa lapsille, etteivät he saa jatkaa kuvaamista siten, että seisovat autotiellä tai juoksevat autojen eteen.

Lapsia on myös muistutettu siitä, etteivät kääntyvien kuorma-autojen kuljettajat välttämättä havaitse eteen juoksevia lapsia.

– Lapsia on tilanteessa kehotettu erityiseen varovaisuuteen liikenteessä. Yleisellä paikalla on laillista kuvata ohi ajavia autoja, mikäli se tapahtuu turvallisesti. Poliisi kuitenkin joutuu puuttumaan kuvaamiseen, mikäli nuoret juoksevat autojen eteen, seisovat autotiellä, menevät satama-alueelle tai muuten vaarantavat oman turvallisuutensa, komisario Tuomo Katajisto toteaa Lounais-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.

Viime päivinä lapset ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa videoita, joissa harmittelevat, etteivät voi jatkaa harrastustaan.

– Tää tais olla viimeinen rekkavideo poliisit kielsi kuvaamisen, mutta kiitos kaikille kun on seurannu mua, yhden videon yhteydessä kirjoitetaan.

– Päätti turun poliisi kieltää kuvaamisen, vaikka vaihettiin paikkaa, todetaan toisessa.

– Taas tuli samat poliisit sanomaan, että jos kerta vielä nähdään teidät kuvaamassa nii tulee jotain isompaa, joten nyt ei tuu ollenkaan videoita, kolmannessa harmitellaan.

Poliisin mukaan kyse on väärinkäsityksestä. Poliisin toiminnalle on levinnyt sosiaalisessa mediassa vääriä perusteita ja myös poliisi on saanut yhteydenottoja asiaan liittyen.

Lounais-Suomen poliisi on nyt yrittänyt tavoittaa lapsia, jotka ovat kirjoittaneet sosiaalisessa mediassa poliisin kieltäneen toiminnan. Poliisin tiedotteen mukaan lapsiin ei ole saatu yhteyttä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Poliisi pitää raittiissa ilmassa valokuvaamista hienona harrastuksena. Emme kuitenkaan halua, että kenenkään lapsi jää harrastuksensa takia auton alle. Pyydämmekin lasten vanhempia keskustelemaan kotona lasten kanssa liikenteen vaaroista ja turvallisista kuvauspaikoista, Katajisto muistuttaa tiedotteessa.