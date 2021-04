Sote-palveluiden viidakkoa selkiytetään uudenlaisen asiakasohjauksen avulla

Varsinais-Suomen sote-palveluiden viidakkoa selkiytetään terveysasemilla tapahtuvan henkilökohtaisen asiakasohjauskokeilun avulla. Palvelu on tarkoitettu useita sote-palveluita tarvitseville asiakkaille. Toiminnalla autetaan paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita eteenpäin, jotta he osaisivat käyttää saatavilla olevia palveluja ja myös saisivat juuri oikeat palvelut. Asiakasohjaajan kanssa tehdyllä kartoituksella asiakkaille syntyy hoitosuunnitelmia, joka mahdollistaa jatkossa entistä paremmin monialaisen yhteistyön ammattilaisten välillä.

Kokeilu on jo käynnistynyt Uudessakaupungissa ja Kaarinassa, ja huhtikuun alussa joukkoon liittyvät Somero ja Sote-Akseli. Myös uusia kuntia kaivataan mukaan.

– Lisää terveyskeskuksia rekrytoidaan koko ajan ja mukaan pääsee ottamalla yhteyttä minuun, kannustaa hankkeen projektipäällikkö Pia Kirjonen.

Käytännössä asiakasohjausta tekee terveyskeskuksen sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, joka kokoaa verkostoksi ammattilaisia sosiaali- ja terveyspuolelta ja toimii koordinoijana eri tahojen välillä. Konsultoivassa roolissa työparina on hyvä olla myös lääkäri, jolloin tietyt asiat saadaan jouhevammin eteenpäin.

Kaarinassa kokeilusta on saatu hyvää palautetta ja uusi toimintamalli koetaan hyödyllisenä.

– Raamit ohjaukseen tulevat projektissa valmiina ja kunnassa sitten viritellään sopiva yhteistyöverkosto toimintaa tukemaan, jotta hyödyt saadaan irti. Kirjaaminen on ikuisuusongelma, mutta siitäkin selviää pienellä viilauksella, Kaarinan terveysasemalla asiakasohjausta tekevä sairaanhoitaja Tiia Korpisalo sanoo.

Haasteena terveyspalveluissa on paljon palveluja käyttäville esimerkiksi lääkärin jatkuva vaihtuminen ja tuen saaminen omahoitoon. Asiakasohjaukseen ollaan oltu asiakkaiden suunnalta tyytyväisiä juuri siksi, että joku ottaa kokonaisvaltaisesti kopin heidän tilanteestaan.

– Tosi hieno juttu – se on se, mitä asiakkaat sanovat. Hoitosuunnitelmalla päästään pois siitä pyöröovien oravanpyörästä ja erityisen tyytyväisiä on oltu siihen, että on saatavilla henkilö, joka tuntee tilanteen ja jolle voi soittaa, kertoo Korpisalo asiakaspalautteesta.

Jatkossa toimintaa on tarkoitus kehittää niin, että asiakasohjaajalla on entistä laajempi tietämys ja verkosto kolmannen sektorin kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä kuntien muiden palvelujen, kuten kulttuuri- ja liikuntatoimen, kanssa. Laajempi verkosto toisi mukaan myös uudenlaita yhteistyötä eri tahojen välille.

Henkilökohtaisen asiakasohjauksen pilotointi on osa Tulevaisuuden sote-keskus ohjelmaa, jota Varsinais-Suomessa hallinnoi Turun kaupunki.