Ammattiin opiskelevat kokevat väsymystä ja alakuloisuutta, nikotiinituotteita käytetään runsaasti

Turun ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja STM:n rahoittamassa Ankkuri-hankkeessa selvitettiin varsinaissuomalaisten ammattikouluopiskelijoiden terveyttä ja elintapoja sekä niihin linkittyviä tekijöitä.

Tulosten perusteella nuoret kokevat väsymystä, yksinäisyyttä ja alakuloa sekä käyttävät runsaasti nikotiinituotteita.

Turun ammatti-instituutin opiskelijoille suunnatussa sähköisessä kyselyssä keskityttiin erityisesti nuorten kokemaan terveyteen sekä nikotiinituotteiden käyttöön ja käyttöön liittyviin asenteisiin. Alkuvuodesta 2021 toteutetun kyselytutkimuksen vastaajista suurin osa oli 16–18-vuotiaita.

Ammattikouluopiskelijoilla on tutkitusti enemmän tupakkatuotteiden ja päihteiden käyttöä sekä niihin kytkeytyviä oireita kuin muilla toisen asteen opiskelijoilla. Ammattiin opiskelevista 15–17-vuotiaista tytöistä yli 37 prosenttia käyttää tai on käyttänyt nikotiinituotteita, kuten tupakkaa, sähkösavukkeita ja nuuskaa. Lisäksi samanikäisistä pojista käyttäjiä on noin 33 prosenttia. 18–vuotiaista tytöistä nikotiinituotteita käyttää 41 prosenttia, vastaavan ikäisistä pojista jopa 60 prosenttia.

– Pojat nuuskaavat selkeästi tyttöjä enemmän. Tämä ilmenee erityisesti 18 vuotta täyttäneiden keskuudessa, toteaa tiedotteessa projektipäällikkö, tutkimusvastaava Minna Salakari Turun ammattikorkeakoulusta.

Pojat käyttävät nikotiinituotteita alaikäisinä vähemmän kuin tytöt, kun taas 18 vuotta täyttäneet pojat käyttävät niitä enemmän kuin saman ikäiset tytöt.

– Huolestuttavaa ja samalla aiempien tutkimustulosten suuntaista on, että ammattikouluopiskelijoista tytöt polttavat perinteistä tupakkaa edelleen enemmän kuin pojat. Tämä korostuu yli 19–vuotiaiden ja 15–16-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa, Salakari toteaa.

Ammattiin opiskelevat nuoret kokevat pääosin terveydentilansa kohtalaisen hyväksi, mutta nuorilla esiintyy myös selkeästi terveyttä heikentäviä oireita.

– Kaikki tutkimukseen osallistuneet nuoret kärsivät ainakin jossain määrin väsymyksestä, alakuloisuudesta ja keskittymiskyvyttömyydestä, Salakari summaa.

Väsymys oli nähtävissä kaikissa vastaajaryhmissä, ja väsymyksen kokemus korostui oman terveytensä heikommaksi arvioinneilla nuorilla.

Nikotiinituotteita käyttävät nuoret kokevat hyvinvointinsa heikommaksi kuin ne vastaajat, jotka eivät tuotteita käytä. Tuotteiden käyttäjillä alakuloisuus, ahdistuneisuus ja keskittymiskyvyttömyys sekä toistuvat päänsäryt olivat selkeästi yleisempiä kuin niillä, jotka eivät käytä nikotiinia missään muodossa.

Nuorilla, jotka arvioivat oman terveytensä heikommaksi ja jotka eivät käytä nikotiinituotteita, ilmenee merkitsevästi enemmän yksinäisyyttä kuin nuorilla, joiden koettu terveys on hyvä ja jotka käyttävät tupakkaa tai nuuskaa.

– Tulos selittynee osin vertaispaineella ja nikotiinituotteiden käytön sosiaalisella aspektilla, sanoo Salakari.

Tulosten perusteella mukaan nikotiinituotteiden käyttö on sosiaalinen tapahtuma ja nikotiinituotteita, erityisesti nuuskaa, käyttävät nuoret ovat nuorten yhteisöissä suosittuja.

– Nikotiinituotteiden käytön on todettu lisäävän erityisesti ammattikouluopiskelijoiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, Salakari kertoo.

–Mielenkiintoista on, että tupakka nähdään terveydelle haitallisena ja etenkin urheileville nuorille sopimattomana, alemman sosioekonomisen statuksen symbolina. Nuuskan suhteen on ollut jo pitkään toisin.

Nuuskan ja nuuskaamisen ajatellaan kuuluvan kiinteästi muun muassa joukkueurheiluun ja korkeampaan sosioekonomiseen asemaan.

Ankkuri-hankkeeseen liittyneen alkukartoituskyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään nuorten terveyttä edistävän toiminnan ja erilaisen tuen muotojen kehittämisessä.