Raumalaiset saavat puheluita robotilta

Rauman robottipuhelut käynnistyvät 8. huhtikuuta. Robotti aloittaa torstaina tavoittelemaan yli 15 000 raumalaista. Soittoihin on varattu aikaa huhtikuun loppuun saakka. Soittokierroksia tulee useita, koska robotti tavoittelee samaa henkilöä kolmasti ennen kuin luovuttaa. Robottia voi lisäksi pyytää soittamaan uudelleen, jos puhelu tulee huonona hetkenä.

Soittolistalla on ainoastaan 18 vuotta täyttäneitä raumalaisia, ja numerot on saatu Profinderin kautta. Löydetyistä numeroista lankapuhelinnumeroita on noin 670 kappaletta ja matkapuhelinnumeroita noin 14 700. Aivan kaikkien raumalaisten puhelinnumeroita ei onnistuttu selvittämään, ja esimerkiksi työpuhelimia ei ole soittolistalla mukana.

Kevään soittokierroksen tavoitteena on saada selville kuntalaisten näkemyksiä Rauman kehittämisestä ja kehityskohteista.

─ Raumalaisten näkemyksiä tarvitaan kaupunkistrategian tekemiseen. Kun uusi valtuusto syksyllä miettii, minkälaista Raumaa lähivuosina rakennetaan ja mitkä ovat ne painopisteet, joihin erityisesti panostetaan, raumalaisten näkemykset ovat tärkeässä roolissa, toteaa tiedotteessa toimialajohtaja Sari Salo.

Robottipuhelu voi tulla arkipäivisin kello 12–20 välisenä aikana numeroista: +358 75 325 8368, +358 75 325 7298 ja +358 75 325 8369.

Kysymyksiin vastaaminen on helppoa, ja vastaaminen tehdään joko numeronäppäintä painamalla tai sanallisesti puhumalla. Varminta on vastata yleiskielellä. Robotin tuottama raportti ei kerro, kuka vastaukset on antanut vaan esittää tulokset pääasiassa lukuina ja prosentteina.

– Robottipuhelut on yksi Rauman kaupungin käyttämä keino yhdistää osallistaminen ja digitalisaation mahdollisuudet. Robottitekniikan kokeilut mahdollistaa kaupungin mukanaolo valtakunnallisessa Helmi-hankkeessa, jossa robottipuheluiden lisäksi on tarkoitus testata robotiikkaa syksyllä varhaiskasvatuksen sektorilla sekä ensi vuoden keväällä talous- ja palkkahallinnossa, Salo kertoo.