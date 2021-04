Unesco palkitsi Turun yliopiston kehittämän opetusjärjestelmän

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco myönsi Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen kehittämälle ViLLE-opetusjärjestelmälle vuoden 2020 King Hamad Bin Isa Al-Khalifa -palkinnon.

Palkinto jaetaan joka vuosi kahdelle ehdokkaalle, jotka edistävät projekteillaan oppimista ja opetusta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Molemmat saavat 25 000 dollarin suuruisen palkinnon, ja voittajat palkitaan syksyllä Pariisissa järjestettävässä palkintogaalassa.

2020 palkinnon teemana on tekoälyn hyödyntäminen oppimistulosten laadun parantamisessa.

– Tämä maailmanlaajuinen tunnustus meidän tiimin intohimoiselle missiolle on upea asia. Oppimisen kehittämiseen tarvitaan koko yhteisö, ja me olemme opettajien, kentän ja tutkijoiden kanssa luoneet aivan ainutlaatuisen ekosysteemin Suomeen, joka on mahdollistanut paremmat oppimistulokset ja tutkimuspohjaisen opetuksen ketterän kehittämisen, toteaa tiedotteessa oppimisanalytiikan keskuksen johtaja Mikko-Jussi Laakso.

ViLLE on verkossa toimiva oppimisjärjestelmä, joka antaa oppilaalle ja opettajalle välitöntä tietoa oppimisesta ja sen edistymisestä. Pääosin automaattisesti arvioidut tehtävät tarjoavat opettajalle enemmän aikaa opetukseen ja tuen tarjoamiseen. ViLLE sisältää monipuolisesti interaktiivisia tehtäviä eri oppiaineista, kuten matematiikasta, äidinkielestä ja kielistä. Se soveltuu opetukseen peruskoulusta aina yliopistotasolle asti. Opetusjärjestelmää käyttää tällä hetkellä noin puolet suomalaisista kouluista, ja sen avulla tehdään vuosittain yli 150 000 000 interaktiivista tehtävää.

– Teema on todella ajankohtainen, sillä koronapandemian aikana on syntynyt erilaista oppimisvelkaa. Olemme auttaneet tämän velan pienentämisessä pandemian alusta asti, kun kasvava joukko opettajia on ryhtynyt hyödyntämään kehittämiämme ViLLEn digitaalisia työkaluja helpottamaan työtaakkaa. Opettajatkin ovat todella väsyneitä tämän raskaan vuoden jälkeen, ja näiden työkalujen merkitys korostuu palatessamme normaaliin opetukseen. ViLLEn työkalut auttavat löytämään oppilaiden oppimisen haasteet ja luomaan heille yksilöllisempiä oppimiskokemuksia. Juuri nämä oppilaiden ja opettajien positiiviset kokemukset ovat meidän hyvien tulosten takana, kertoo Laakso.