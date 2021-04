Turun koronatartunnoissa lievää laskua, mutta ilmaantuvuusluku on yhä liian suuri

Turun kaupungin viikoittaisessa koronakatsauksessa kävi ilmi, että tartunnat ovat lievässä laskussa, mutta ilmaantuvuusluku on yhä erittäin korkea. Viime viikolla todettiin Turussa 209 uutta koronavirustartuntaa, mikä on sata vähemmän kuin sitä edeltävällä viikolla. Ilmaantuvuusluku on yhä 300, ja tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että luku on edelleen liian korkea.

Viime viikolla saatiin jäljitettyä lähes kolme neljästä koronavirustartunnasta.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tartuntatilanne on Peltoniemen mukaan rauhoittunut. Kaikkiaan positiivisia testituloksia heidän piirissään nyt 120.

– Eli erittäin suuri määrä. Tilannetta seurataan yhä.

Peltoniemi on tyytyväinen Turun rokotustahtiin. Nyt 22,9 prosenttia turkulaisista on saanut ensimmäisen annoksen. Tämä tarkoittaa 38 618 turkulaista. Toisen annoksen on saanut 3 585 turkulaista.

Meneillään ovat 70 vuotta täyttäneiden rokotukset, ja ikäluokan 65–69-vuotiaat rokotukset ovat alkamassa samoin kuin lääketieteellisten riskiryhmien rokottamiset. Turulla ei ole tarkkaa tietoa, miten moni turkulainen kuuluu jompaan kumpaan lääketieteelliseen riskiryhmään.

– Aikoja avautuu varattavaksi jatkuvasti, mutta ne myös menevät nopeasti. Kannattaa yrittää uudelleen, jos ei heti onnistu, Peltoniemi kehottaa.

Viimeksi mainituille ryhmille Leila-robotti ei lähetä tekstiviestikutsua, vaan aika pitää varata itse.

Turussa aloitettiin kiirastorstaina pakolliset terveystarkastukset myös satamassa. Ulkomailta tulevilla on oltava korkeintaan 72 tuntia vanha todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai lääkärin todistus sairastetusta koronavirustaudista. Jos todistusta ei ole, henkilö ohjataan koronavirustestiin koronantorjuntabussiin, joka on satamassa.

Jos Suomeen saapuva henkilö on viimeisen 14 vrk:n aikana oleskellut maassa, jossa ilmaantuvuus on yli 25, on osallistuttava tarkastukseen. Tämä ei koske 2008 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia, eikä rahdin kuljettajia.

Jos testistä kieltäytyy, otetaan Peltoniemen mukaan yhteyttä poliisiin.

– Pakollisesta terveystarkastuksesta kieltäytyminen on rangaistava teko.

Peltoniemen mukaan siitä voidaan määrätä sakkoja.

– On myös muita sanktioita, joita voidaan yksilöllisesti käyttää.

Turun joukkoliikenteessä jatkuu maskipakko. Peltoniemi ei usko, että kuljettajilla on oikeutta estää maskitonta matkustajaa nousemasta bussiin.

Monia askarruttavaan kysymykseen, miksi pienten koululaisten on pidettävä maskia koko koulupäivän ajan, Peltoniemi toteaa, että tällä tavalla halutaan turvata heidän koulunkäyntinsä ja estää laajoja karanteeneja.

– Osassa kouluista oli toistuvia altistumisia ja laajoja karanteeneja.

Förillä ja Funikulaarissa ei ole Traficomin määräämiä matkustajamäärärajoituksiam, mutta koronavarotoimia on niissäkin noudatettava.

Tartuntatautilain valvonnan mukaisia tarkastuksia on Peltoniemen mukaan tehty 60 monenlaisiin kohteisiin. Tarkastukset ovat hänen mielestään sujuneet hyvin.