Maakunnan koronanyrkki: Yläkoulu ja toinen aste lähi- tai hybridiopetukseen ensi viikolla

Maakunnan koronaryhmän suositus on, että yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat siirtyä hybridi- tai lähiopetukseen ensi viikon maanantaista alkaen, jos tilanne pysyy rauhallisena.

Kunnat voivat tässä käyttää omaa harkintaa.Alakoulujen lähiopetus jatkuu edelleen normaalisti.

Koronatartuntojen ilmaantuvuus on kääntynyt laskuun Varsinais-Suomessa.

Tuorein 14 vuorokauden ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä 194,7. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 254,1. Varsinais-Suomen alueellinen koronaryhmä jatkoi kaikkia muita voimassa olevia suosituksia viikolla eli sunnuntaihin 18.4. saakka.

– Olemme päässeet avannosta ylös, mutta emme ole saaren rannassa, saati saunan lämmössä vielä, kuvailee Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila tiedotteessa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on pääsiäisen aikana, kiirastorstaista toiseen pääsiäispäivään, todettu 206 uutta koronatartuntaa. 187 näistä raportoitiin Tyks Mikrobiologialta ja 19 muualta.

Pääsiäisen aikana Tyksissä alkoi kymmenen uutta koronasairaalahoitojaksoa, joista uusia tehohoitojaksoja oli yksi. Samana aikana kahdeksan potilasta kotiutui sairaalasta tai siirtyi muualle toipumaan.

– Olen varovaisesti optimistinen. Olemme menossa parempaan suuntaan, mutta meidän kannattaa jatkaa etäopetusta vielä tämän viikon loppuun asti ja arvioida tilannetta sen jälkeen uudestaan, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Alueen koronaryhmä haluaa aloittaa rajoitusten purkamisen nimenomaan lapsista ja nuorista.

– Jos koronatilanne kehittyy parempaan suuntaan tai pysyy nykyisen kaltaisena, arvioimme ensi viikolla, millaisia mahdollisuuksia on keventää nuorten harrastustoiminnan rajoituksia, Pietilä sanoo.

Tänään tiistaina aamulla sairaalahoidossa Tyksissä oli 19 koronapotilasta. Epidemian aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa on toistaiseksi hoidettu 283 koronapotilasta sisältäen meneillään olevat hoitojaksot. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on edelleen leviämisvaiheessa ja sairaaloiden kuormitus on korkealla.

Varsinais-Suomen kunnat arvioivat, että kaikki halukkaat 70-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt ovat saaneet vähintään yhden rokoteannoksen viimeistään ensi viikon loppuun mennessä.

– Osassa kunnista tavoitteeseen päästään jo tämän viikon aikana. Sen jälkeen ryhdytään rokottamaan 16-69 –vuotiaita riskiryhmin kuuluvia henkilöitä ja valmistaudutaan myös kaikkien 65-69 –vuotiaiden rokottamiseen, sanoo Harri Marttila.