Kymmeniä altistunut koronavirukselle Raisiossa päiväkodissa ja esiopetuksessa

Raisiossa kymmenet ihmiset ovat altistunueet koronavirukselle viime viikolla.

Leijapuiston päiväkodin tiloissa 30–31.3. olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on yhteensä 32, ja heidät on asetettu karanteeniin.

Konsan esiopetusryhmän tiloissa 29–30.3. olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Alistuineita on 15, ja heidät on asetettu karanteeniin. Tilanteen vuoksi Konsan esiopetusryhmä ei ole toiminnassa 13.4. asti.

Kaupungin tiedotteen mukaan terveydenhuollon viranomaiset ovat olleet yhteydessä karanteeniin asetettuihin. Asiakkaille ja henkilökunnalle on tiedotettu asiasta.