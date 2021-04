Seurantalojen korjauksiin Varsinais-Suomessa 185 000 euroa avustusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Varsinais-Suomeen avustusta seurantalojen korjaamiseen 185 000 euroa. Summa jakaantuu yhdeksän hakijan kesken.

Suurin summa myönnettiin Saloon Koski as. Kyläyhdistys ry:lle, joka saa 44 000 euroa vuonna 1919 rakennetun Vihiniemen työväentalon korjaamiseen. Avustus on tarkoitettu vesikaton ja yläpohjan korjaamiseen sekä saniteettitilojen kunnostukseen. Toiseksi suurin avustus menee Naantaliin Merimaskun maamiesseurantalon kannatusyhdistys ry:lle, joka saa 28 000 euroa 1932 rakennetun maamiesseurantalon ikkunoiden ja julkisivujen korjaamiseen.

Kolmanneksi suurin avustus myönnetään Turkuun Hirvensalon Urheilun ja Kulttuurin Ystävät ry:lle, joka saa 27 000 euroa. Avustus käytetään 1968 rakennetun Hirvensalon urheilutalon maalämpöön siirtymiseen.

Korjausavustus on valtion määräraha, jonka jakamisen ministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustuksen tarkoituksena on säilyttää seurantalojen rakennusperintöä ja korjausten myötä tehdä mahdolliseksi rakennusten käyttämisen parantaminen. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon. Korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.