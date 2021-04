Raumalla joukkoaltistuminen nuorisobileissä

Koronavirus on levinnyt Raumalla pääsiäisenä etenkin nuorison keskuudessa. Rauman kaupunki tiedotti maanantaina, että kuudella nuorella on todettu koronatartunta viikonlopun aikana. He ovat altistaneet muita nuoria ja läheisiään. Kaikkiaan liki 40 henkilöä on toistaiseksi asetettu karanteeniin.

Rauman tartuntataudeista vastaava lääkäri Katrimari Salmela kertoo, että pahin altistustilanne sattui perjantaina, kun koronatartunnan saanut nuori osallistui yksityisjuhliin. Sairastunut ei tuolloin vielä tiennyt tartunnastaan.

– Olemme saaneet kaikki juhlien tiedossa olevat osallistujat tavoitettua, Salmela kertoo.

Juhlien kokonaisosallistujamäärästä ei ole varmuutta. Salmela varoittaa, että tartuntoja on tulossa lisää.

– Todennäköisesti nämä todetut tartunnat ovat herkästi leviävää brittimuunnosta.

Salmelan mukaan nuorten tartunnat aiheuttavat pienen piikin kaupungin epidemiatilastoihin. Tähän saakka Raumalla on todettu muutamia tartuntoja päivittäin, sen jälkeen kun laaja telakkaan liittyvä tartuntaketju saatiin taltutettua.

Uusien tartuntaketjujen vuoksi Raumalla on tehty päätös toisen asteen etäopetuksen jatkamisesta. Etäopetuksen piti alun perin päättyä tiistaina. Sekä Rauman Lyseon lukio että ammattiopisto Winnova jatkavat etäopetuksessa ainakin vielä parin viikon ajan. Opiskelijoita informoidaan Wilma-viestein.