Tämä tiedetään Pernon ampumisista: epäilty on 27-vuotias mies, vangitseminen todennäköisesti tiistaina

Poliisi kertoi lauantaina, että Pernossa Paavolankatu neljässä oli tapahtunut ampuminen, jonka seurauksena kaksi ihmistä kuoli. Lisäksi yhtä ihmistä haavoitettiin teräaseella. Väkivallanteot tapahtuivat lauantaiaamuna kello neljän aikaan.

Sunnuntaina poliisi tiedotti, että paikan päällä kiinni otettua 27-vuotiasta miestä epäillään kahdesta murhasta ja kolmesta murhan yrityksestä. Surmansa sai 27-vuotias mies ja 25-vuotias sivullinen nainen. Tämän lisäksi 29-vuotiasta miestä oli haavoitettu teräaseella.

Tarkkoja yksityiskohtia tapahtumien kulusta ei ole vielä kerrottu julkisuuteen, mutta poliisin käsityksen mukaan surmansa saanut 27-vuotias mies oli teon varsinaisena kohteena. Surmansa saanut nainen ja haavoittunut mies olivat epäillylle tekijälle entuudestaan tuntemattomia.

– Poliisin tietojen mukaan he olivat sivullisia, jotka tulivat tapahtumapaikalle. Tutkinnan edetessä näihin asioihin saadaan lisää varmuutta, kommentoi tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mika Paaer lauantaina.

Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan epäilty oli ampunut laukauksia asunnossa sisällä, kerrostalon rappukäytävässä sekä talon ulkopuolella.

Poliisi sai tiedon ampumisesta hätäkeskukseen tulleesta puhelusta. Paaerin mukaan soittaja oli surmansa saanut mies.

Poliisipartion saavuttua paikan päälle lauantaiyönä he löysivät miehen ja naisen, joilla oli ampumavammoja. He olivat menehtyneet paikan päällä. Lisäksi poliisi löysi miehen, joka oli saanut vakavia vammoja teräaseesta. Mies kuljetettiin sairaalahoitoon. Poliisi on puhuttanut myös sairaalahoidossa olevaa uhria.

Poliisipartio kohtasi lähistöltä epäillyn tekijän, jolla oli hallussaan ampuma-ase ja teräase. Mies luopui niistä poliisin käskystä, ja hänet otettiin kiinni. Hän ei tehnyt vastarintaa kiinniottotilanteessa.

Tapahtuma-asunnosta löytyi myös 23-vuotias mies ja 49-vuotias nainen, jotka kertoivat olleensa piilossa epäillyltä tekijältä. Heillä ei ollut ulkoisia vammoja. Alun perin tekijää epäiltiin kahdesta murhasta ja yhdestä murhan yrityksestä. Epäiltyjen murhan yritysten määrä nousi vielä lauantaina kolmeen, koska poliisin mukaan asunnossa piilossa olleiden henkilöiden katsotaan tilanteessa voineen joutua henkirikoksen kohteeksi.

– Epäilty on kuulusteluissa toiminut yhteystyöhaluisesti rikoksen selvittämiseksi. Olemme saaneet tapahtumien kulusta tarkkojakin tietoja. Epäilty on myös myöntänyt teot pääpiirteittäin, Paaer kertoi sunnuntaina.

Poliisi esittää epäiltyä miestä vangittavaksi alkuviikosta, todennäköisesti tiistaina.

