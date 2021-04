Ritareita ja muotokuvia – Paula Ehrman on harrastanut maalaamista 40 vuotta ja pitänyt kymmeniä näyttelyitä

Maalaamisesta raisiolainen Paula Ehrman innostui alun perin ollessaan töissä maalikaupassa.

– Siellä kävi asiakkaina taiteilijoita baskerit päässä ja maalaaminen kiehtoi minua. Kun lapseni tulivat isommiksi, menin Raision työväenopiston maalauskurssille, Ehrman muistelee.

Nyt hän on harrastanut maalaamista jo yli neljänkymmenen vuoden ajan. Erilaisia maalauskurssejakin hän on käynyt kymmenittäin, niin Raision työväenopistolla, Kirkkonummen TVK-opistolla kuin Naantalin kesärannassa järjestetyillä viikonloppukursseillakin.

Pian maalaamisharrastuksensa aloitettua Ehrman liittyi Raision seudun taideyhdistykseen. Hän ehti toimia myös yhdistyksen sihteerinä yli kolmenkymmenen vuoden ajan vuosina 1983–2017.

Vuosien varrella Ehrman on ehtinyt pitää kymmenittäin sekä omia näyttelyitä että osallistua yhteisnäyttelyihin.

Hänen ensimmäinen osallistuminen yhteisnäyttelyyn oli vuonna 1987 Taidetalo Honkamäessa, Raisiossa. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä hän piti samassa paikassa vuonna 1994.

Raision seudun taideyhdistyksen sihteerinä Ehrmanin hommaa oli varata yhdistykselle näyttelyaikoja ja -tiloja.

– Niinpä sitten aina samalla varasin näyttelyitä myös itselleni, hän naurahtaa.

Vajaan 30 vuoden aikana hän onkin ehtinyt pitää jo yli 60 yksityisnäyttelyä. Näyttelyitä on ollut esillä pääasiassa Turun, Raision ja Liedon seuduilla sekä lähialueiden kunnissa. Näyttelypaikkoina on ollut esimerkiksi kirjastot, kahvilat ja kunnan- ja kaupungintalot.

Se, että Ehrman on ollut tuottelias näyttelyiden pitäjä, vaatii toki myös sen, että hän on tuottelias taiteilija. Pääasiassa Ehrman maalaa öljyväreillä kotonaan. Nyt eläkkeellä ollessa aikaa maalaamiseen on vaikka päivittäin.

– Yleensä maalaan kuitenkin enintään neljä tai viisi tuntia kerrallaan, enempää ei jaksa, hän kertoo.

Useimmiten hän maalaa yhden teoksen kerrallaan, mutta joskus kolmekin taulua on ollut tekeillä samaan aikaan.

"Minulla on otettuna yli 5000 valokuvaa turnajaisista ja ritareista, joten maalattavaa on vielä paljon."

– Kyllä ainakin viikko menee, että yhden teoksen saa valmiiksi, hän sanoo.

Yleensä Ehrman keskittyy kerrallaan yhteen suurempaan sarjaan, johon hän maalaa samalla teemalla useamman teoksen. Teokset hän maalaa usein itse ottamiensa valokuvien pohjalta.

Ehrmanilta on syntynyt sarjat muun muassa Suomen päiväperhosista, art deco -naisfiguureista, Käsityöläismuseosta ja Michael Monroesta. Monroesta hän on maalannut peräti 40 muotokuvaa, jotka ovat olleet esillä useissa näyttelyissä.

Pääasiassa Ehrman keskittyy taiteessaan muotokuviin.

– Tykkään maalata ihmisiä. Olen joskus kokeillut maalata esimerkiksi talvimaisemia, mutta niissä ei oikein ole haastetta, hän toteaa.

Ehrmanin teoksiin on vuosien varrella tutustuneet tuhannet ihmiset.

– Ennen minulla oli näyttelyissä aina vieraskirja, ja esimerkiksi kun pidin Käsityöläismuseossa näyttelyä sieltä maalatuista teoksista, vieraskirjaan tuli yli 700 nimeä, Ehrman kertoo.

Tällä hetkellä jo parin vuoden ajan Ehrman on keskittynyt maalaamaan ritari- ja turnajaisaiheisia teoksia. Idean näihin hän sai muutama vuosi sitten vieraillessaan Turun keskiaikamarkkinoiden ritariturnajaisissa. Muutamana viime vuonna hän on ollut seuraamassa myös Turun linnan turnajaisia, joissa hän on valokuvannut siellä taistelevia ritareita.

Ritarimaalauksia on esillä huhtikuun ajan Kaarina-talossa, jonka toisessa kerroksessa Ehrmanilla on näyttely.

Myös jatkossa Ehrman aikoo keskittyä ritarimaalausten tekoon.

– Minulla on otettuna yli 5000 valokuvaa turnajaisista ja ritareista, joten maalattavaa on vielä paljon, hän nauraa.

Paula Ehrman: Ritarit turnajaisissa 1.–30.4.2021, Kaarina-talo 2. krs.