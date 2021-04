Turku haluaa vähentää sairaalapalveluidensa vuodeosastopaikkoja väliaikaisesti elokuun loppuun asti. Taustalla on se, että sairaalapalvelut kärsivät tällä hetkellä lääkäri- ja hoitohenkilöstön vajausta. Tilanne kuormittaa näillä osastoilla työskenteleviä.

Henkilöstön jaksamisen ja potilaiden turvallisuuden takaamiseksi ensi keskiviikkona kokoontuvalle sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään, että sairaalapalveluista vähennetään vuodepaikkoja.

Esityksen mukaan huhti-toukokuussa vuodeosastopaikkoja olisi alimmillaan 240 ja kesän aikana 230.

Tiedotteen mukaan kaupunki arvioi jatkuvasti, onko tarvetta vähentää tai lisätä vuodeosastopaikkoja.

Turulla on sairaalassa tällä hetkellä 27 erikoislääkäriä työskentelemässä osastoilla ja poliklinikoilla. Lisäksi erikoistuvat lääkärit huolehtivat osastojen potilaiden lääketieteellisestä hoidosta erikoislääkärien tuella.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Erikoistuvien lääkäreiden 23 virasta noin puolet on täytetty. Virkoja ei ole saatu täytettyä, vaikka on yritetty.

Myös hoitohenkilöstöä puuttuu merkittävää määrä poissaolojen, irtisanoutumisten, sijaispulan ja rekrytointiongelmien vuoksi.

Tällä hetkellä paikkoja on yhteensä 285. Paikkoja vähennettiin sopeuttamisohjelman mukaisesti 50. Sopeuttamisohjelman tavoitteena oli saada henkilöstöä vahvistamaan kotiin vietävää ja kotiutumista tukevaa palvelua, kuten kotisairaalaa, muistipoliklinikkaa sekä osastoja, jotta hoito ja kuntoutus olisi intensiivisempää, kertoo Turku tiedotteessa. Lisäksi projektin myötä sairaalan akuutti- ja kuntoutusosastoista on siirrytty geriatriseen, medisiiniseen ja palliatiiviseen hoitoprosessiin. Sairaalaan on myös avattu infektio-osasto, jossa hoidetaan infektiopotilaita tarkoitukseen suunniteluissa tiloissa korkealla hoidon laadulla korona-ajan jälkeenkin.

Turulla on sairaalapalveluissa 14 osastoa kaupunginsairaalassa, Kaskenlinnassa ja Karinakodissa. Lisäksi sairaalapalveluihin kuuluu sisätautien, geriatrian ja gastroenterologian poliklinikat, Kotisairaala ja kotisaattohoidon palvelut.