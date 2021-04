Naantalin Luonnonmaalle on avattu 2,4 kilometrin pituinen maastopyöräilyreitti.

Reitti lähtee Haijaistentieltä Kukolanvainion talojen jälkeen ja kulkee Kaivolan ja Linnavuoren asuinalueiden ohi Viialanjärven länsipuolelta aina Rymättyläntielle, Kultarannan risteyksen tuntumaan, kertoo Naantali tiedotteessa.

Pääasiassa reitti kulkee metsässä, mutta paikoitellen myös kevyenliikenteenväylillä. Haijaistentien-Rymättyläntien osuuden toivotaan pysyvän vain pyöräilijöiden käytössä.

– Siellä on paikka paikoin erittäin märkää. Olemme halunneet rauhoittaa sen vain pyöräilijöille, koska muuten he voisivat olla törmäyskurssilla kävelijöiden kanssa, kertoo Naantalin kaupungin liikunta-alueiden työnjohtaja Max Holmberg.

– Kylteissä lukee maastopyöräreitti, mutta emme ole erikseen kieltäneet muita liikkujia, Holmberg sanoo.

Reitin kulkusuuntaa ei ole määrätty, vaan sitä voi pyöräillä kumpaan suuntaan tahansa.

Reitti on melko haastava, erityisesti syksyisin ja keväisin, jolloin sen varrella voi olla märkiä paikkoja. Näihin paikkoihin on suunnitteilla vielä esimerkiksi pitkospuita. Viimeisiä viimeistelyjä tehdään reitillä seuraavien viikkojen aikana.

Maastopyöräreitin tekeminen aloitettiin viime syksynä. Valmisteluihin on kuulunut muun muassa reitin kartoitusta ja suunnittelua sekä raivaustöitä ja viitoitusta alueella. Haijaistentien-Rymättyläntien reitti on viitoitettu opastein, joissa on Haijaisten Silmu-luontopolultakin tuttu aurinkosymboli.

Sopivaa sijaintia maastopyöräilyreitille selvitettiin Luonnonmaan keskiosan pyöräily- ja ulkoilureittiyhteyksien kartoituksen yhteydessä. Nykyiseen paikkaan reitti oli helppo toteuttaa, sillä alue on suurimmilta osin kaupungin omistamaa maata. Reitti mukailee myös vanhaa yhdyslatujen pohjaa, ja alueen polut ovat aiemminkin olleet ulkoilijoiden käytössä.

Kaupunki suunnittelee myös uusien reittien rakentamista.