Öljyä päässyt mereen Uudessakaupungissa

Uudessakaupungissa on havaittu keskiviikkona öljyä meressä. Pelastuslaitos sai hälytyksen Suukarintielle aamulla kello puoli yhdeksän aikoihin.

Päivystävän palomestarin Marko Virolaisen mukaan öljyä on pienvenesataman satama-altaassa. Öljy on osin jään alla. Pelastuslaitos sai jo paikannettua päästölähteen. Öljy on peräisin Kainpirtintiellä sijaitsevan teollisuuskiinteistön pihalta.

Virolainen ei osaa sanoa öljyn tarkkaa määrää, mutta mistään valtavasta ympäristövahingosta ei ole hänen mukaansa kyse. Vuodon alun ajankohta ei ole myöskään selvillä. Torjuntatoimissa voi Virolaisen mukaan mennä viikkoja.