Turun ilmaantuvuusluku on yhä yli 400. Esimerkiksi viime viikolla Turussa todettiin 354 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että Turussa jyllää valtaviruksena brittivariantti, jota on noin 80 prosenttia todetuista tapauksista.

– Se on nopeasti vallannut valtaviruksen aseman.

Turku on lisännyt koronajäljitystyöhön työvoimaa, ja tällä hetkellä tartunnoista voidaan jäljittää 78 prosenttia tartunnoista.

– Vuorokauden kuluessa voidaan jäljitystyö aloittaa. On hyvä huomata, että jäljittäjien puhelu tulee tuntemattomasta numerosta.

Peltoniemi muistuttaa, että koronavirus leviää perhe- ja lähipiirissä sekä työpaikoilla.

Kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa on tähän mennessä todettu 109 tartuntaa. Opiskelijoiden karanteenit ja testaukset jatkuvat yhä.

– Tästä ryppäästä on todettu, että se on eteläafrikkalaisen virusmuunnoksen muunnos.

Lääketieteellisten riskiryhmien rokottaminen on Turussa yhä tauolla. Ne lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat, jotka saivat ensimmäisen rokotuksen Astrazenecan rokotteella, saavat myöhemmin tietoa, millä rokotteella toinen rokotus annetaan. Näiden ryhmien rokotukset jatkuvat, kun iäkkäiden rokotukset ovat edenneet tarpeeksi pitkälle.

Peltoniemen mukaan tilanne on melko hyvä. Tällä hetkellä rokotetaan 70–74 -vuotiaita, ja pian päästään rokottamaan muita ikäryhmiä.

– Vaikka oman ikäryhmän vuoro menisi ohi, voi edelleen itse soittaa ja varata ajan.

Tämän viikon maanantain tieto on, että lähes 36 000 turkulaista on saanut ensimmäisen ja melkein 3 500 on saanut myös toisen rokotteen.

Pääsiäisenä Messukeskuksessa ei rokoteta lainkaan.

Peltoniemi muistuttaa, että ensimmäisen rokotuksen saaneita koskevat kaikki samat koronavarotoimien ohjeet kuin ei-rokotettujakin.

– Eli rokotettukin voi joutua karanteeniin.

Turku odottaa yhä kansallista rokotustodistusta ja alkaa käyttää sitä.

– Yhdellä rokotuksella tätä todistusta ei saa, Peltoniemi muistuttaa.