Alueen koronanyrkki: Etäopetusta jatkettava, opiskelijoiden tartuntaryväs saatu taltutettua, koronatilanne yhä huolestuttava

Koronatilanne on edelleen vakava Varsinais-Suomessa, vaikka taudin ilmaantuvuusluku on laskenut hieman. Ilmaantuvuusluku (tartunnat 100 000 ihmistä kohti kahden viikon aikana) on nyt 254,4.

– Tilanne on edelleen huolestuttava. Ilmaantuvuus on kymmenkertainen verrattuna siihen, mitä se oli vuosi sitten keväällä pahimmillaan, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo koronaryhmän tiedotteen mukaan.

Siksi alueellinen koronaryhmä jatkoi tiistaina kaikkia voimassa olevien suosituksia, myös etäopetuksen suositusta, pääsiäisen jälkeisen viikon ajan eli 11. huhtikuuta saakka.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston johtaja Heikki Mäki kertoo, että aluehallintovirasto ei ole tekemässä maakuntakohtaista päätöstä etäkoulun jatkumisesta pääsiäisen jälkeen.

– Meidän tietojemme mukaan tietyt kunnat ovat tehneet omia päätöksiään, se on aivan mahdollista, Mäki sanoo.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki viime torstaina päätöksen, jonka mukaan Turun kaupungin yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 5. huhtikuuta asti.

Kunnat päättävät itse toista astetta ja yläkouluja koskevan etäopetussuosituksen noudattamisesta.

– Kouluista on edelleen tullut tartuntoja, joten koronaviruksen välttämiseksi etäopetus maskin käytön ohella on paras ratkaisu, Rintala toteaa.

Taudin jäljittäminen Varsinais-Suomessa on saatu jälleen pienen notkahduksen jälkeen hyvälle tasolle. Viime viikolla kolme neljästä tartunnasta saatiin jäljitettyä. Myös opiskelijoiden tartuntarypästä on saatu jäljitettyä.

– Vaihto-oppilaiden osalta Turku on saanut hyvässä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa leviämisen kuriin, Rintala uskoo.

Etelä-Afrikan variantin muunnos, joka löydettiin opiskelijoiden joukosta Turusta viime viikolla, on havaittu toistaiseksi pelkästään yhdessä ryppäässä. Siinä on todettu 108 positiivista.

– Tauti on ilmeisesti herkästi levinnyt opiskelijoiden joukossa. Onneksi näyttää siltä, ettei se ole ainakaan toistaiseksi levinnyt tämän yhden tautiryppään ulkopuolelle, Tyks Laboratorioiden johtaja Antti Hakanen sanoo tiedotteessa.

Positiivisten osuus testatuista on hieman laskenut. Positiivisten osuus oli viime viikolla 5,4 prosenttia, edellisellä viikolla 5,8 prosenttia.

Perhe ja lähipiiri ovat edelleen merkittävimmät tartunnan lähteet, mutta niissäkin tartunnat ovat vähentyneet viime viikon aikana.

– Rajoitukset ovat maksimissaan olleet jo jonkun aikaa eli olisi aikakin, että tartuntamäärät alkaisivat laskea, Rintala sanoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 29 potilasta, joista kuusi tehohoidossa. Keinovalikoimaa koronan hillitsemiseksi tarvitaan.

– Olemme edelleen tiukasti leviämisvaiheessa ja sairaaloidemme kuormitus on korkealla. Liikkumisrajoituksiin ei tällä hetkellä ole tarvetta, mutta on tärkeää, että sekin keino on otettavissa käyttöön, ja tarvittaessa mahdollisimman nopeasti. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteen mukaan.

Koronarokottaminen Varsinais-Suomessa on saatu hyvälle tasolle yli 75-vuotiailla. Rokotukset etenevät nyt nopeasti myös 70–74-vuotiailla. Kaikille rokotuksen haluaville yli 70-vuotiaille saadaan tämänhetkisen arvion mukaan ensimmäiset rokotusannokset annettua viikkoon 15 tai 16 mennessä.

Pietilä kannarraa rokotusten alueellista painottamista.