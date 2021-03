Maahanmuuttovirasto irtisanoo Halikon vastaanottokeskuksen

Maahanmuuttovirasto vähentää vastaanottokeskuspaikkoja. Esimerkiksi Salon Halikossa sijaitsevan vastaanottokeskuksen sopimus irtisanotaan.

Halikon vastaanottokeskus on SPR:n ylläpitämä ja siellä on 150 paikkaa. Toiminnan on tarkoitus loppua syyskuun loppuun mennessä.

Yhteensä Suomesta vähentyy 700 turvapaikanhakijoiden vastaanottopaikkaa.

– Koronapandemian takia pyrimme vähentämään tässä vaiheessa paikkoja useamman keskuksen sulkemisen sijaan. Näin meillä säilyy myös parempi valmius reagoida jossain vaiheessa mahdollisesti kasvavaan turvapaikanhakijoiden määrään, sanoo ylitarkastaja Mikko Välisalo tiedotteessa.

Uusia, ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin viime vuonna 1 275. Tänä vuonna tammi-helmikuussaa on jätetty 96 ensimmäistä turvapaikkahakemusta.

Maahanmuuttoviraston mukaan vastaanottojärjestelmässä on nyt kirjoilla noin 5 800 turvapaikanhakijaa, joista noin 2 800 asuu vastaanottokeskuksissa. Tällä hetkellä käytettävissä on noin 1 600 vapaata paikkaa, joista noin 600–700 on ylimääräistä. Koronapandemian aikana paikkatarve on vähentynyt noin 150 paikalla kuukaudessa.

Halikon lisäksi kokonaan lopetetaan Imatran keskus. Seitsemästä eri puolilla maata sijaitsevasta keskuksesta vähennetään paikkoja 50:llä, niin että niissä on heinäkuun alusta alkaen 150 paikkaa.