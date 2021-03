Turun keskusta on nyt Turku Center – uuden markkinointikonseptin toivotaan vahvistavan kaupallisen keskustan elinvoimaa

Turun kaupallista keskustaa markkinoidaan jatkossa uuden Turku Center -brändin avulla. Turun kaupungin, keskustan kortteleiden kiinteistönomistajien ja Turun Ydinkeskustayhdistyksen yhteistyössä kehittämä brändi on kaikkien keskustan toimijoiden yhteisessä käytössä. Kaupallisen keskustan yhteinen markkinointikonsepti on kehitetty keskustan elinvoiman vahvistamiseksi.

– Kaupan murros nyt ja tulevaisuudessa tuo merkittäviä haasteita elinvoimaiselle keskustalle ja tästä syystä kaupungin keskustavisiossakin on haluttu painottaa kaupallisesti houkuttelevan keskustan merkitystä. Uusi yhteinen brändi antaa vahvan signaalin tahdosta tehdä yhdessä töitä kivijalkaliikkeiden säilyttämiseksi ja monipuolisen ja elävän keskustan vahvistamiseksi, kertoo kaupallisen keskustan kehittämisen hankepäällikkö Kirsi Eronen kaupungin tiedotteessa.

– Turku Center on myös Turun Ydinkeskustayhdistyksen markkinointinimi sekä sen järjestämien kampanjoiden ja tapahtumien brändi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Yhteisen brändin avulla kaikkien toimijoiden ei tarvitse ”keksiä uudestaan”, miksi keskusta on sijainniltaan erinomainen ja miten herättää tunteita omassa kohderyhmässään, kun valmiit sanoitukset ja kuvitus ovat jo olemassa, sanooTurun Ydinkeskustayhdistyksen toiminnanjohtaja Heli Järvelä.

Turku Center -brändin taustalla on ajatus, että keskusta on 24/7 elävä palvelu- ja elämyskokonaisuus.

– Turun kaupallinen keskusta on samalla Suomen vanhin ja uusin, se sytyttää joka päivä uudelleen ja voidaan sanoa, että Turku on pohjoisin keskieurooppalainen kaupunki. Turun keskustassa on vetoa ja voimaa, hehkuttaa Järvelä.

– Kunhan korona saadaan selätettyä, pääsemme tekemään uutta Turun keskustaa. Keskusta on uudistunut ja uudistuu infraltaan ja nyt myös markkinoinnin ja yhteisen tekemisen avulla, lisää Järvelä.