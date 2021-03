Rauma jätti hakemuksensa suurten purjelaivojen The Tall Ships Races -kisaan

Rauman kaupunki tavoittelee suurten purjelaivojen The Tall Ships Races 2024 -purjehdustapahtuman järjestämistä. Hakemuksen tapahtuman järjestämiseksi ovat jättäneet Suomessa myös Helsinki ja Kotka. Vuoden 2024 kohdekaupungit julkistetaan huhti–toukokuun vaihteessa.

Helsinkissä ja Kotkassa on järjestetty The Tall Ships Races -tapahtuma aikaisemmin. Rauma uskoo kilpailuvalttinsa olevan uutuusarvo tapahtumakaupunkina ja -satamana sekä kattava merellinen toimintaympäristö, joka mahdollistaa tarvittavat tapahtumajärjestelyt. Lisäksi Rauman ja Kotkan vahvuutena voidaan pitää kaupunkien alustavasti solmimaa yhteistyösopimusta, mikäli tapahtuma tullaan järjestämään molemmissa kaupungeissa vuonna 2024.

– The Tall Ships Races -tapahtuma olisi toteutuessaan lottovoitto Raumalle. Tapahtuman tuoma näkyvyys viestii Rauman elinvoimasta ja vahvistaa mielikuvaa kaupungista, jossa suuretkin tapahtumat ovat mahdollisia toteuttaa. Tapahtuma tulee olemaan koko kaupungin tapahtuma, sillä järjestelyihin tarvitaan mukaan yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kaupunkilaisia, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen toteaa tiedotteessa.

The Tall Ships Races -kilpailu järjestetään vuosittain eri puolilla Eurooppaa. Tapahtuma tuo kohdesatamaan noin 80−100 alusta ja paljon oheistoimintaa ja nähtävää yleisölle.

Tämän vuoden The Tall Ships Races -tapahtuma on tarkoitus järjestää Turussa. Koronapandemian salliessa suuret purjelaivat lipuvat Aurajokeen 5.–8. heinäkuuta. Vielä maaliskuun toisella viikolla Turun tapahtumakoordinaattori Kimmo Hyyppä kertoi, että Euroopan vaikea koronatilanne ei ole ainakaan vielä pysäyttänyt tapahtuman järjestämistä. Kisan lopullinen kohtalo on brittiläisen järjestäjän Sail Training Internationalin (STI) käsissä. Tapahtuma on nähty Aurajoen rannalla jo neljä kertaa eli vuosina 1996, 2003, 2009 ja 2017. Tämän vuoden isäntäpaikka avautui Turulle, koska STI ei päässyt sopimukseen Pietarin kanssa.

