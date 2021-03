Salolainen ryhmäpäiväkoti asetettu karanteeniin

Salon ryhmäperhepäiväkoti Taikaviitassa on todettu koronavirustartunta, tiedottaa Salon kaupunki. Terveydenhuoltoviranomaisten mukaan altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaan kuuluvia. Koko ryhmäpäiväkoti on asetettu karanteeniin 8. huhtikuuta asti.

Taikaviitan ryhmäperhepäiväkoti on Salon Viitannummella toimiva päiväkoti, johon kaupunki tarjoaa kuntalaisille palveluja palvelusetelillä. Taikaviitta tarjoaa varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille pienryhmässä. Paikkoja ryhmässä on noin kymmenen.