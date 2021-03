Raision kaupunki aloittaa toisen tarjouskierroksen omakotirakentajille tarjotuista uusista tonteista. Tontit sijaitsevat Kuuanlaakso ja Järviniityn alueilla.

Tonteista järjestetään toinen tarjouskierros 10.–31.5.

Kuuanlaakson ja Järviniityn alueen ensimmäinen tarjouskilpailu päättyi maaliskuussa. Kuuanlaakso kiinnosti rakentajia eniten ja alueen 49 tontista varattiin 27.

– Puolet tontin hankkineista olivat muita kuin raisiolaisia eli odotettavissa on uusia asukkaita. Lisäksi kaupunki saa tonteista noin miljoonan euron tulot, Raision tekninien johtaja Antti Korte kertoo tiedotteessa.

Uudessa tarjouskilpailussa kaupan ovat Järviniityn tontit sekä Kuuanlaakson varaamatta jääneet 22 tonttia.

– Myyntiin saattaa tulla myös ensimmäisellä tarjouskierroksella varattuja tontteja, joiden kauppa ei ole toteutunut. Jos oma tarjous ei ole mennyt läpi, kannattaa seurata aktiivisesti toisen kierroksen tarjontaa, Korte muistuttaa.

Kuuanlaakson alue sijaitsee Kerttulan polkureitistön ja Raisionkaaren tuntumassa. Alue on rakentunut kahdessa osassa, ja nyt myynnissä on Kuuanlaakson laajennuksen kaavoitusalue. Järviniitty on vanhan asuinalueen täydennysrakentamista lähellä Naantalin rajaa.