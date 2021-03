Turun Ydinkeskustayhdistys: Kristiinankadun kesäkatukokeilu vaikeuttaa keskustan saavutettavuutta

Turun Ydinkeskustayhdistys pelkää Kristiinankadun kesäkatukokeilun (TS 24.3.) vähentävän keskustassa asioivien määrää. Kesäkatukokeilun tarkoituksena on testata erilaisia ratkaisuja, joilla kävelyn olosuhteita sekä kaupunkitilan viihtyisyyttä voitaisiin parantaa. Suunnitelmat koskevat koko Kristiinankatua, mutta sen painopiste on välillä Eerikinkatu–Linnankatu. Koko osuudelle on suunniteltu läpiajokielto heinä-elokuuksi. Kävelijöiden iloksi on kaavailtu istutuksia ja penkkejä. Kadunvarren yrittäjien on suunniteltu pääsevän hyödyntämään katutilaa.

Yhdinkeskustyhdistyksen mielestä kokeilu vaikeuttaa keskustan saavutettavuutta ja osuu ajallisesti erittäin haastavaan aikaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Hansakorttelin, Stockmannin, Aimo Parkin ja P-Centrumin sekä muiden esimerkiksi Yliopistonkadulla sijaitsevien yritysten saavutettavuus autolla heikkenee, kun Kristiinankadun kävelykatukokeilun ajan ko. paikoissa asioivien on löydettävä uudet reitit, yhdistys sanoo kannanotossaan.

Yhdistys toteaa, että jo nykyisillä ajorajoituksilla keskustan saavutettavuus on vaikeutunut vaikuttaen negatiivisesti yli 150 yrityksen liiketoiminnan menestymisen edellytyksiin. Jo lyhytaikaisella kokeilulla uskotaan mahdollisesti olevan pysyviä vaikutuksia keskustaan tulevien kokemukseen siitä, kuinka helposti yritykset ovat autolla saavutettavissa.

Turun Ydinkeskustayhdistys painottaa kuitenkin, että ajatus kaupungin ydinkeskustan viihtyvyyden kehittämisestä on hyvä. Yhdistys pitää tärkeänä keskustan elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä ja helposti saavutettavuutta ja haluaa olla mukana kehittämässä näitä tekijöitä. Keskustan tulisi kuitenkin olla helposti saavutettava kaikilla kulkumuodoilla.

– Erityisesti koronasta selviytymisen edellytyksenä on kävijävirtojen elpyminen keskustaan ja toivomme, että saavutettavuutta henkilöautolla ei heikennetä ensi kesänä. Pandemia on osaltaan vaikuttanut myös ihmisten halukkuuteen käyttää julkisia kulkuneuvoja ja erityisesti myös tästä syystä on tärkeä säilyttää keskustan henkilöautolla saavutettavuus ja kokemus Turun keskustaan tulon vaivattomuudesta.

Turun Ydinkeskustayhdistyksen kannanotossa on mukana myös Kesko Lounais-Suomi.

Turun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 23. maaliskuuta kokouksessaan kesäkadun kokeiluajan, joka alkaa 1. heinäkuuta ja päättyy 31. elokuuta. Lautakunta lisäsi kuitenkin, että kokeilun arviointisuunnitelma pitää tuoda sen syyniin vielä keväällä.