Vasemmistoliiton Lindfors ja Rinne ottavat kantaa Turun koulutusleikkauksiin ja henkilöstön huomioimiseen

Turun kaupunginhallituksen jäsenet Jaakko Lindfors (vas) ja Pirjo Rinne (vas) ottivat sunnuntaina kantaa Turun koulutusleikkauksiin ja henkilöstön venymisen korona-aikana.

Kaksikko esittää maanantaina kaupunginhallituksessa, että kaupunki lisää sivistystoimialan vuoden 2020 talousarvioon kolme miljoonaa euroa peruakseen sivistystoimialan henkilöstöön kohdistuneet leikkaukset ja että kaupunki huomioisi henkilöstönsä venymisen päättämällä myöntää koko henkilöstölleen 500 euron bonuksen.

Lindfors ja Rinne kertovat kannanotossaan, että viime marraskuun budjettivaltuustossa valtuutettujen enemmistö päätti leikata Turun koulutuksesta noin viisi miljoonaa euroa. Suurin leikkaus kohdistui sivistystoimialan henkilöstöön, jolta leikattiin yli kolme miljoonaa euroa. Valtuuston päätöksen mukaan leikkausta toimeenpannaan muun muassa vähentämällä sijaisten käyttöä, mikä kaksikon mukaan vaarantaa opetuksen laadun ja lasten sekä nuorten hyvinvoinnin.

Turun tilikauden 2020 ylijäämä on 10,2 miljoonaa euroa, mikä Rinteen ja Lindforsin mukaan mahdollistaa koulutusleikkausten perumisen ja henkilöstön huomioimisen.

Tammikuussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päätti myöntää henkilöstölleen 500 euron kertapalkkion kannustinrahana korona-ajan työpanoksesta. Lindfors ja Rinne haluaisivat, että Turun kaupunki ottaisi tästä päätöksestä esimerkkiä. Kaksikon mielestä kaupungin henkilöstö on onnistunut vaativassa työssään korona-aikana erittäin hyvin. Kannanotossaan Lindfors ja Rinne ovat huolestuneita tuoreesta henkilöstöraportin tuloksista, joiden mukaan työstressi on kasvussa ja työmotivaatio on vähentynyt.

Lindforsin ja Rinteen mielestä valtuuston päättämää leikkausta ei voida peitellä sillä, että valtiolta on saatu tilapäisiä avustuksia sivistystoimialalle, sillä valtion avustukset on kohdennettu paikkaamaan koronapandemian poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi syntyneitä aukkoja oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja sivistyksessä. Lindforsin ja Rinteen mielestä on ongelmallista, että vaurioita ei pystytä korjaamaan, jos vaurioiden korjaamiseen kohdennettujen tukien verukkeella leikataan samalla perustoiminnasta.

Turun Vasemmistoliitto pyrki loka-marraskuussa estämään koulutusleikkaukset budjettineuvotteluissa esittämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja, mutta valtuuston enemmistö päätyi esittämään koulutusleikkauksia. Vasemmistoliitto ei tuolloin voinut hyväksyä budjettiesitystä.