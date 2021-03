Pysähdy, havahdu ja hae apua ajoissa – nettipetokset, kovat ylinopeudet ja rattijuopumukset lisääntyneet korona-aikana

Poliisin jo syksyllä käynnistämä Pysähdy! -kampanja jatkuu. Kampanjan päämääränä on pysäyttää, havahduttaa ja saada ihmiset hakemaan ajoissa apua. Viikolla 13 eli 29. maaliskuuta alkavalla viikolla keskitytään ikääntyneisiin kohdistuneisiin petoksiin ja viikolla 16 eli 19. huhtikuuta alkavalla viikolla muistutetaan turvallisesta liikennekäyttäytymisestä.

Pysähdy! -kampanjassa on yhteensä viisi teemaa. Teemoja ovat mielenterveysongelmat, päihdeongelmat, lähisuhdeväkivalta, nettipetokset ja liikenneturvallisuus.

– On erittäin tärkeää ennalta estää uusia virustartuntoja, mutta samalla on tärkeää muistaa ja tiedostaa, että yksinäisyys, rahahuolet sekä päihde- ja mielenterveysongelmat ovat jo pitkittyneen koronatilanteen vuoksi vieneet monen jaksamisen äärirajoille. Me poliisissa kannamme huolta vaikeassa tilanteessa olevista ja haluamme muistuttaa, että pidetään yhdessä huolta toisistamme. Yksin ei pidä kenenkään jäädä ja aina on apua saatavilla, toteaa tiedotteessa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen.

Vuodesta 2019 vuoteen 2020 poliisin tietoon tulleiden niin sanottujen nettipetosten määrä on kasvanut runsaat 30 prosenttia. Poliisi on lisännyt yhteistyötä rikoksia ennalta estävässä viestinnässä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

– Viime aikoina eri tyyppiset petokset, etenkin ikääntyneisiin kohdistuneet, ovat olleet uutisotsikoissa päivittäin. Pelkästään poliisin tietoon tulee vuosittain noin 4 500 yli 65-vuotiaisiin kohdistunutta petosta, joista jokainen on liikaa, sanoo poliisitarkastaja Tuomas Pöyhönen Poliisihallituksesta.

Rikos voi tapahtua niin kotona, puhelimessa kuin verkossakin. Internetiä hyödyntäen tehtyjen petosten tekotavat ovat Pöyhösen mukaan kehittyneet siten, että rikollista toimintaa on vaikea erottaa laillisesta toiminnasta. Poliisin mukaan rikolliset ovat luoneet muun muassa suomenkielisiä aidoilta näyttäviä nettisivuja. Lisäksi rikoksentekijöiden yhteydenotot saattavat olla suomenkielisiä ja soitot tulevat suomalaisista puhelinnumeroista.

Pöyhösen mukaan ikäihmisten tavoittaminen ja petoksista varoittaminen on myös usein hankalaa.

– Onkin tärkeää, että eri tahot tekevät yhteistyötä keskenään. Lisäksi meistä jokaisen olisi kannettava huolta läheisistään ja tuntemistaan ikäihmisistä ja kertoa heille nykypäivän rikollisten tekotavoista ja vaaranpaikoista, joissa voi joutua huijatuksi, hän sanoo.

Viime vuoden aikana keskeisenä petosten tekomuotona olivat liäksi niin sanotut sijoitus- ja toimitusjohtajapetokset, joissa rikoksella aiheutetut vahingot ylsivät tuhansista aina satoihin tuhansiin euroihin saakka.

2021 keskeisenä petosten tekotapana ovat olleet niin sanotut puhelimitse tehdyt helpdesk-petokset. Näissä soittaja esiintyy esimerkiksi Microsoftin it-asiantuntijana ja kertoo asianomistajan tietokoneen käynnissä olevasta hakkeroinnista ja rahojen menettämisen vaarasta.

– Tekotapaan kuuluu usein etäkäyttöohjelman asentaminen tai luotto- ja pankkikorttitietojen tai verkkopankkitunnusten kalastelu. Näissä uhreina ovat juuri ikäihmiset, Pöyhönen kertoo.

Viime vuosi oli erittäin poikkeuksellinen myös liikenteessä, koska liikennemäärät vähenivät dramaattisesti koronapandemian takia.

– Tämä aiheutti haasteita poliisille, koska teillä oli enemmän tilaa. Osa erityisesti nuorista, eli alle 25-vuotiaista mieskuljettajista, käyttäytyi liikenteessä hengenvaarallisesti. Poliisin tietoon tulleet todella kovat ylinopeudet lisääntyivät noin 40 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta.

Kyseissä tapauksissa oli kyse vähintään luokkaa 50 kilometriä tunnissa sallitun nopeuden ylittäneistä tapauksista.

Kauton mukaan toinen merkille pantava seikka vuodesta 2020 oli poliisin tietoon tulleiden rattijuopumusten lisääntyminen noin kymmenellä prosentilla siitäkin huolimatta, että poliisi luopui isoista puhallusratsioista koronan vuoksi.

Poliisin haaviin jäi yhteensä 20 335 päihteiden vaikutuksen alaista kuljettajaa, kun vastaavasti 2019 yhteensä kiinni jäi 18 499 päihtynyttä kuljettajaa. Eniten kasvua oli niin sanotuissa huumerattijuopumuksissa, joissa kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli 33 prosenttia.

– Suunta on huolestuttava ja yhtenä vuoden 2021 liikennevalvonnan painopistealueena ovatkin törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja rattijuopumukset, Kautto sanoo.

Poliisi haluaa muistuttaa, että läheiset ja kaverit voivat luoda nuorille kuljettajille valmiuksia antamalla tietoa ja luomalla oikeaa asennetta turvalliseen liikenteeseen muun muassa toimimalla esimerkkinä.

– Kiinnitä huomiota siihen, kenen kaverin kyytiin lapsesi lähtee. Viikonloppu, päihtyneet kaverit kyydissä, kokematon ja kaverien painostukselle altis nuori kuljettaja on riskeille altis yhdistelmä. Keskustele näistä asioista lapsesi kanssa, olipa hän kuski tai kyydittävä, muistuttaa Kautto.

Pysähdy! -kampanjan sivulle on kerätty yhteystietoja avun hakemisen ja saamisen tueksi. Kampanjassa tehdään yhteistyötä sidosryhmien kanssa ja avun pariin ohjataan niin videoiden, somemainonnan, podcastien kuin tulostettavien materiaalien keinoin.