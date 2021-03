Turku: Koronatilanne ei osoita laantumisen merkkejä

Turun kaupunki tiedottaa, että Turun koronatilanne ei ole laantumassa. Esimerkiksi Turussa asuvilla kansainvälisillä korkeakouluopiskelijoilla on todettu maanantain jälkeen parikymmentä uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on tämänhetkisen tiedon mukaan yhteensä 100. Tiedossa olevia altistumisia on noin 160.

Viime viikolla paljastuneen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tartuntaryppään jäljitystyö jatkuu edelleen. Jäljitysresursseja on lisätty Turun kaupungilla, ja jäljitysviivettä on saatu näin kurottua umpeen.

– Meillä on haastavat ajat edessä, eikä koronatilanne ole laantumassa. Kaikki mahdolliset toimet siis tarvitaan tilanteen hillitsemiseksi, sanoo Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteesa.

Opiskelijoiden karanteenit ja eristykset kestävät yksilöllisesti arvioidun ajan. Vartiontiliikkeet jatkavat vartiointia Ylioppilaskylässä sekä Luolavuoren ja Varissuon opiskelija-asuntokohteiden ympäristössä. Vartioinnilla varmistetaan, että opiskelijoiden kokoontumisia ei ole ja että yhteiset tilat pysyvät kiinni. Vartiointi jatkuu maaliskuun loppuun ja siitä eteenpäin tarvittaessa.

Koronantorjuntabussi testaa viikonloppuna Yo-kylässä

Opiskelijoiden tartuntavyyhti on heikentänyt koronatilannetta koko Turun seudulla. Tartuntoja on tällä hetkellä runsaasti myös Pansiossa, Halisissa, Varissuolla ja Lausteella. Kaupunki vakuuttaa lisäävänsä lähiöihin laajaa koronaviestintää eri väylien kautta. Näillä alueilla on myös helppo päästä testiin ilman lähetettä.

Koronavarotoimia on lisätty Turun kouluissa entisestään. Yläkoulut ja toinen aste jatkavat etäopetuksessa 5.4. asti. Lausteen koulu on siirtynyt laajojen altistumisten ja karanteenijaksojen vuoksi kokonaan etäopetukseen ajalle 24.3.–5.4.

Maskisuositus on käytössä myös alakouluissa. Maskien käytön odotetaan vähentävän altistumisia koronavirukselle kouluissa.

Koronatestipisteet sijaitsevat alueilla, joilla on eniten koronatartuntoja. Niissä turkulaiset tai Turussa asuvat voivat käydä testissä arkipäivinä ilman lähetettä.

