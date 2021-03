Koronantorjuntabussi testaa jälleen Ylioppilaskylässä viikonloppuna

Koronantorjuntabussi päivystää jälleen Ylioppilaskylässä viikonloppuna, tiedottaa SPR:n Turun osasto Twitterissä. Koronatestiin pääsee opiskelija-asuntola Aitiopaikan edessä lauantaina ja sunnuntaina kello 11–17.

Turun koronatilanne on huonontunut kansainvälisten vaihto-oppilaiden keskuudessa ilmenneen koronaryppään vuoksi. Tähän mennessä ryppäässä on paljastunut vain suhteellisen vähän uusia tartuntoja. Viime viikon lopulla ketjuun oli liitetty yli 70 koronavirustartuntaa. Tilanne on kuitenkin yhä vakava, ja tartuntamäärät todennäköisesti kasvavat edelleen.

