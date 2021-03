Raisiossa yhdessä koulussa ja päiväkodissa koronatartunta

Raisiossa Friisilän koulussa 22.3. olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta, kaupunki tiedottaa. Kaksi altistunutta on asetettu karanteeniin ja terveydenhuollosta on oltu heihin yhteydessä. Muiden koulunkäynti jatkuu normaalisti. Vanhemmille on tiedotettu asiasta.

Myös Vaisaaren päiväkodin tiloissa 17.–19.3. välisenä aikana olleella henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Tilanne ei kaupungin tiedotteen mukaan aiheuta päiväkodin henkilökunnalle tai lapsille karanteenia, sillä tartunnan saanut oli suojautunut ohjeistusten mukaisesti, eikä näin altistanut muita päiväkodissa olleita tartunnalle. Päiväkodin asiakkaille ja henkilökunnalle on tiedotettu asiasta.